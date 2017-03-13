دوري أبطال آسيا - التعادل يحسم قمة الأهلي السعودي والعين الإماراتي

تقدم الأهلي بلمسة جميلة من عقيل بلغيث الصحبي في الدقيقة 26، لكن أن يدرك المهاجم الدولي السعودي ناصر الشمراني التعادل للعين في الدقيقة 28، ثم منح اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس الأسبقية للأهلي (50)، لكن عقيل بلغيث الصحبي سجل في مرماه وأدرك التعادل للعين في الدقيقة ذاتها.

ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن العين الثاني.

ذوب آهان يعود من طشقند بفوزه الأول

في المجموعة ذاتها, عاد ذوب آهان الإيراني من طشقند بفوزه الأول على حساب مضيفه بونيودكور الأوزبكي 2-صفر.

دخل الفريق الإيراني مباراته مع بونيودكور وفي رصيد نقطة واحدة من مباراتين حصل عليها من تعادله في الجولة الأولى مع العين الإماراتي خارج قواعده 1-1 قبل أن يخسر في الجولة الثانية على أرضه أمام الأهلي السعودي 1-2.

واستغل ذوب آهان النقص العددي في صفوف بونيودكور الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 بعد طرد المولدافي فاديم سيميرتان، ليحقق فوزه الأول ويلحق بضيفه هزيمته الثالثة في ثلاث مباريات.

ويدين النادي الإيراني بفوزه إلى الهندوراسي جيري بنغستون ومرتضى تبريزي، إذ افتتح الأول التسجيل في الدقيقة 55 وأكد الثاني فوز فريقه بهدف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ورفع ذوب آهان رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

وتقام الجولة الرابعة في 11 نيسان/أبريل المقبل، حيث يتواجه ذوب آهان مجدداً مع بونيودكور لكن هذه المرة في أصفهان، فيما يلعب العين مع الأهلي على ملعبه.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر أيار/مايو.