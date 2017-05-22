دوري أبطال آسيا - الأهلي السعودي يتعادل على أرضه مع الأهلي الإماراتي

انتهت مواجهة الأهلي السعودي وجاره الأهلي الاماراتي بالتعادل الإيجابي 1-1 اليوم الاثنين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

سجل خميس إسماعيل هدف الأهلي الإماراتي في الدقيقة 20، ثم عادل عبد الفتاح عسيري النتيجة لأهلي جدة في الدقيقة 38.

تأهل الأهلي السعودي إلى ثمن النهائي بتصدره ترتيب المجموعة الأولى خلال دور المجموعات، بينما بلغ الأهلي الإماراتي الدور ذاته بحلوله ثانياً في المجموعة الثالثة خلف العين الاماراتي.

وغاب هداف الأهلي السعودي، السوري عمر السومه عن المواجهة بسبب الإصابة.

- المباراة تنتهي بالتعادل الإيجابي بانتظار مواجهة الإياب لمعرفة هوية المتأهل إلى الدور ربع النهائي.

79 - الأهلي السعودي يكثف ضغطه على مرمى ضيفه، إذ كان عبد الشافي قريباً من مضاعفة النتيجة لكنه افتقد الدقة والتركيز.

75 - اليوناني فيتفاتزيديس يضيع فرصة محققة للتسجيل عن فريقه الأهلي السعودي بعد تمريرة رائعة من عبد الفتاح عسيري.

أهلي جدة يفرض سيطرة شبه مطلقة على ضيفه الإماراتي ويكثف محاولاته على مرمى ماجد ناصر.

38 - رد الأهلي السعودي يأتي سريعا، فمن تمريرة جميلة للمصري محمد عبد الشافي استطاع عبد الفتاح عسيري إدراك التعادل قي وقت مناسب.

20 - خميس اسماعيل يمنح التقدم للأهلي الإماراتي وسط صدمة لجماهير الفريق المضيف.

تشكيلة الأهلي الاماراتي

ماجد ناصر - سالمين - عبد العزيز هيكل - عبد العزيز صنقور - وليد عباس - خميس اسماعيل - حبيب الفردان - اسماعيل الحمادي - إيفرتون ريبيرو - سعيد احمد - ماخيتي ديوب.

تشكيلة الأهلي السعودي

ياسر المسيليم - وليد باقشوين - سلمان محمد - تيسير الجاسم - فيتفاتزيديس - حسين المقهوي - محمد عبد الشافي - سعيد المولد - معتز هوساوي - عبد اللطيف عسيري - سعد عبد الأمير.