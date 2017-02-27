خوزستان ينفرد بالصدارة ولخويا يفرض التعادل على الفتح

فرض فريق لخويا القطري التعادل الإيجابي على مضيفه الفتح السعودي (2-2) بينما انفرد استقلال خوزستان الإيراني بالصدارة عقب فوزه خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتي بهدف نظيف في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة دوري أبطال اسيا لكرة القدم اليوم الاثنين.

في المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الإحساء، سجل نام تاي هي هدفاً من تسديدة رائعة في الوقت القاتل ليفرض لخويا التعادل 2-2 على الفتح.

ورفع لخويا رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين بينما نال الفتح أول نقطة له بعد خسارته من استقلال خوزستان الإيراني في الجولة الافتتاحية.

كان لخويا البادئ بالتسجيل عبر هدافه يوسف العربي من ضربة رأس متقنة بعد تمريرة يوسف المساكني العرضية في الدقيقة 19، لكن الفتح انتفض ليسجل هدفين متتاليين عبر ناثان جونيور من ركلة جزاء وسياف البيشي بعد خطأ فادح من الحارس كلود أمين في الدقيقتين 40 و56.

وانتزع الكوري الجنوبي نام تاي هي نقطة التعادل بتسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء قبل النهاية بأربع دقائق، وأهدر العربي فرصة تسجيل هدف ثالث للخويا قبل صفارة النهاية بعدما انفرد بالحارس لكنه سدد الكرة بين يديه.

وفي استاد محمد بن زايد سقط الجزيرة على أرضه ووسط جماهيره عقب خسارته غير المتوقعة أمام خوزستان بهدف نظيف أحرزه المهاجم الكاميروني الويس نونغ في الدقيقة الثانية من اللقاء.

وانفرد استقلال خوزستان بصدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بينما حل لخويا في المركز الثاني بأربع نقاط، وجاء الفتح ثالثاً بنقطة وحيدة فيما قبع الجزيرة في المركز الرابع والأخير دون أي رصيد بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.