واستفاد بيرسيبوليس من تسجيله هدفين خارج أرضه ليتأهل الى ربع النهائي، بعدما كانت مباراة الذهاب في أبوظبي انتهت لصالح الجزيرة 3-2.

وفي مباراة الإياب على استاد آزادي، افتتح بيرسيبوليس التسجيل عبر أحمد نور الله(63) وأدرك البرازيلي رومارينيو داسيلفا التعادل للجزيرة (70)، لكن حسيني سجل هدف الفوز قبل دقيقة من نهاية الشوط الثاني.

وبعد شوط أول عادي، بدأت إثارة المباراة عندما افتتح بيرسيبوليس التسجيل عبر تسديدة بعيدة المدى من أحمد نور الله بدا علي خصيف حارس مرمى الجزيرة عاجزاً عن صدها وتابعها بنظراته وهي تدخل شباكه (63).

لكن الجزيرة سرعان ما أدرك التعادل بعد تمريرة رائعة بالكعب من علي مبخوت إلى داسيلفا ومنه إلى البديل أحمد العطاس، لتعود الكرة إلى المهاجم البرازيلي الذي سددها زاحفة سكنت شباك علي رضا بيرنافند.

وحاول بيرسيبوليس التقدم مجدداً، وكانت أخطر فرصه عندما ارتقى البديل شايان مصلح برأسه إثر ركلة حرة أبعدها خصيف بصعوبة إلى ركنية (86).

وعندما كانت المباراة تتجه إلى التعادل 1-1 الذي كان يعني تأهل الجزيرة إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، فاجأ المدافع المتقدم حسيني (36 عاما) الجميع بتسجيله هدف الفوز بعدما استغل إبعادا خاطئا للكرة من قبل محمد فايز لتصل اليه ويسددها بقوة في شباك خصيف (89).

