الهلال والاهلي: حان موعد عودة لقب دوري ابطال اسيا إلى السعودية

مازن الريس

واصل الهلال و الاهلي نتائجهما المميزة في دوري ابطال اسيا الاثنين ليؤكدا جديتهما في إعادة اللقب إلى المملكة العربية السعودية بعد غياب طويل.

وصعد الهلال إلى دور الستة عشرة بعد فوزه على مضيفه الريان القطري 4-3 الإثنين كمتصدر لمجموعته الرابعة أمام بيرسبوليس الإيراني الوصيف، بينما ضمن الاهلي تأهله كوصيف إثر انتصاره على ذوب آهن الإيراني 2-0 بفارق نقطة خلف العين الإماراتي الذي أنهى دور المجموعات بـ12 نقطة.

وخرج الهلال من معارك دور المجموعات بنتائج مميزة (ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات) منحته 12 نقطة من مجموعة قوية ضمت الريان القطري والوحدة الإماراتي أيضاً، في الوقت الذي حقق به الاهلي 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة في مجموعة ضمت ذوب آهن وبونيودكور الأوزبكي إضافة للعين.

وتعوّل الجماهير السعودية على الهلال والاهلي لإعادة اللقب إلى المملكة نظراً للمستوى الكبير الذي قدماه في دور المجموعات وتطور مستواهما تدريجياً، خاصة وأنّ الهلال احتفل منذ أيام بتتويّجه بلقب الدوري السعودي، أمام الاهلي الوصيف.

وتعود آخر مرة توّج بها فريق سعودي باللقب إلى سنة 2005 عندما ناله الاتحاد، أما الصعود إلى المباراة النهائية فكان في 2014 عن طريق الهلال الذي فشل في تجاوز ويسترن سيدني الأسترالي في نهائي شهد الكثير من الأخطاء التحكيمية في لقاء العودة تحديداً (0-0) بعد أن انتهى الذهاب لصالح سيدني 1-0.

ويراهن الهلال على تشكيلته المرعبة على المستوى الآسيوي والتي تضم نواف العابد وعبد الله عطيف وفيصل درويش والخبير محمد الشلهوب أحد أساطير الكرة السعودية في آخر 15 سنة، بالإضافة إلى محترفيه الأوروغوياني ميليسي والبرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خريبين.

ولا تقل قائمة الاهلي عن تلك التي يملكها شقيقه الهلال بوجود تيسير الجاسم وسلمان المؤشر وعبد الفتاح عسيري، مع محترفه السوري المميز عمر السومة والمصري محمد عبد الشافي والعراقي سعد عبد الأمير دون نسيان اليوناني فيتا.

ويملك الهلال والاهلي فرصة مثالية للوصول إلى ربع النهائي الذي سيلعب أواخر الشهر الحالي، حيث سيواجه الزعيم ثاني المجموعة الثانية بالوقت الذي سيلعب به الاهلي مع بطل المجموعة الأولى.

ويمر الفريقان بأوقات رائعة حالياً وفترة استقرار ملفتة وهو أكثر ما كان ينقص الفرق السعودية في بعض النسخ السابقة، لكن التحدي الأبرز سيكون في الحفاظ على ذات المستوى مع ربع النهائي المقرر ذهابه في أب/ أغسطس القادم.