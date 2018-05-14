بلغ السد القطري الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اسيا بتعادله 2-2 مع مضيفه الاهلي السعودي، اليوم الاثنين، في اياب ثمن نهائي المسابقة.

سجل الجزائري بغداد بونجاح هدفي السد في الدقيقتين 2 و70، فيما جاءت ثنائية الأهلي عبر كلاوديمير (9) ومهند عسيري (39).

وكان السد تفوق ذهاباً 2-1، ليتأهل إلى ربع النهائي بفوزه 4-3 في مجموع المباراتين.

تفاصيل المباراة

- السد يتمكن من الحفاظ على نتيجة التعادل 2-2 التي تؤهله إلى ربع النهائي بتوفقه 4-3 في مجموع المواجهتين.

- الحكم يمنح ركلة جزاء للسد، انبرى لها بغداد بونجاح ونجح في تسجيلها مدركاً التعادل للسد.

- السد يفرض سيطرة مطلقة على مجريات الشوط الثاني وتتاح له العديد من الفرص ابرزها مقصية بونجاح التي انهالت على العارضة.

- تشافي يهدر فرصيتين لإدراك التعادل، والعويس يستمر في التألق.

- آخر 10 دقائق من الشوط الأول شهدت سيطرة شبه مطلقة للأهلي، فيما قلّت محاولات السد وغاب التركيز عن زملاء تشافي.

- مهند عسيري يسجل ثاني أهداف الأهلي مستغلاً خطأ دفاعياً من حسن عبدالكريم.

- مرتضى كنجي يقترب من تسجيل الهدف الثاني للسد لكن تسديدته جانبت المرمى.

- أكرم عفيف يهدر فرصة حقيقية للتسجيل رغم موقعه المناسب وضع الكرة بسهولة بين أحضان العويس.

- السد يرد بمحاولة خطيرة لكن الحارس محمد العويس تصدى ببراعة.

- بعد التعادل حاول الأهلي اضافة الهدف الثاني وأتيحت له الفرصة التسجيل لكن رأسية سلمان المؤشر أخطأت المرمى.

- كلاوديمير يدرك التعادل للأهلي من رأسية غالطت الحارس السداوي.

- الجزائري بغداد بونجاح يمنح التقدم للسد بتسديدة قوية سبقها احتجاج لاعبي الاهلي مطالبين برمية تماس.