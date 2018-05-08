الدحيل يعود بنتيجة ممتازة من أرض منافسه العين

على ستاد هزاع بن زايد في العين، قدم الدحيل ساعة مثالية من اللعب، حين تقدم برباعية نظيفة عبر المغربي يوسف العربي، الكوري تي هي نام، اسماعيل محمد 48، والمعز علي 55.

لكن في النصف ساعة الأخيرة انخفض أداء الدحيل فتعرض لهدف من البديل أحمد خليل 68 وإبراهيم دياكي 86.

واتسمت المباراة ببعض الخشونة خصوصاً من أصحاب الأرض، ما أدى لطرد لاعب العين البرازيلي كايو مع نهاية المباراة.

ويقام لقاء الإيام في 15-5-2018 على ستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

ديربي إيراني

من جهته، حقق ذوب اهن الإيراني فوزاً قاتلاً على مواطنه استقلال طهران 1-0 الثلاثاء أيضاً على ملعب فولاد شهر في اصفهان في ذهاب الدور ذاته.

وسجل قطب الدفاع الجورجي جيورجي غفيليسياني هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ويلتقي الفريقان إياباً الثلاثاء المقبل على ملعب أزادي في طهران.

وكان استقلال طهران بقيادة مدربه الألماني وينفريد شايفر في طريقه الى العودة بتعادل سلبي ثمين من خارج القواعد والحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في المسابقة وللمباراة الـ16 على التوالي في مختلف المسابقات، بيد أن مدافعه روزبه شم، لمس الكرة بيده داخل المنطقة فاحتسب الحكم الياباني جومبي ليدا ركلة جزاء ترجمها غفيليسياني الى هدف الفوز.

وجاء هدف فوز ذوب اهن بعد طرد مدافعه محمد نجاد مهدي لتلقيه الانذار الثاني في وقت احتسب فيه الحكم ركلة حرة مباشرة لفريقه انبرى لها البرازيلي كيروس ستانلي سواريش فيراز بقوة وأبعدها الحارس سيد مهدي رحمتي بصعوبة إلى تماس كان مصدر ركلة الجزاء.