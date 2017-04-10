أبطال آسيا: لخويا ينتزع صدارة المجموعة الثانية

حقق لخويا القطري فوزاً هاماً على ضيفه استقلال خوزستان الإيراني بهدفين مقابل هدف على استاد عبدالله بن خليفة الاثنين ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية في إطار مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

انتصار لخويا الهام جاء بعد هدفين في الشوط الأول تناوب على تسجيلهما لاعب الوسط الكوري الجنوبي تي هي نام في الدقيقة 35 والمعز عبدالله قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، وكان استقلال خوزستان قد تقدم في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء عن طريق الويس نونغ.

وتصدر بذلك أصحاب الأرض ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط متقدمين بفارق نقطة واحدة عن الفريق الإيراني.

وضمن المجموعة ذاتها تعادل الجزيرة مع ضيفه الفتح السعودي بدون أهداف، واستمر الفتح في المركز الثالث برصيد 5 نقاط مقابل نقطة واحدة للجزيرة الرابع.