أبطال آسيا: صراع أخير بين الريان والعين على بطاقة العبور

وحسم استقلال طهران الايراني بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الرابعة لمنطقة غرب آسيا، مع تصدره برصيد تسع نقاط، لتكون المباراة الأخيرة بين العين الثاني (سبع نقاط) والريان الثالث (ست نقاط)، حاسمة حول البطاقة الثانية في المجموعة التي خرج من المنافسة فيها الهلال السعودي.

وفي المجموعة الثالثة، يحل السد القطري ضيفا على بيرسيبوليس الايراني، في مباراة على حسم صدارة المجموعة، بعدما ضمن الفريقان تأهلهما إلى الدور المقبل. ويتصدر الفريق القطري برصيد 12 نقطة، يليه الفريق الايراني مع عشر نقاط، بينما خرج ناساف الأوزبكستاني الثالث (سبع نقاط) والوصل الاماراتي الرابع (دون نقاط) من المنافسة.

ولن يكون أمام الريان أي خيار سوى الفوز على العين بطل المسابقة عام 2003، في حال أراد العبور إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في مباراتهما الأولى في دور المجموعات هذا الموسم في شباط/فبراير الماضي. وسيكون لقاء الاثنين، المواجهة الرابعة بينهما في المسابقة، اذ سبق لهما ان التقيا في نسخة 2013، ففاز العين على أرضه، والريان على أرضه، بالنتيجة نفسها (2-1).

"سلاحنا الجماهير"

وسيفتقد الريان هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي أصيب هذا الشهر بكسر في الكاحل وضع حدا لموسمه.

وسيكون اعتماد المدرب الدنماركي للنادي القطري مايكل لاودروب على مهاجمه القطري سيباستيان سوريا، وقائد الفريق وثاني هدافيه رودريغو تاباتا، ولاعب الوسط المغربي محسن متولي والكوري الجنوبي مايونجين كو.

وكان الريان قاب قوسين أو أدنى في الموسم الماضي من بلوغ الدور ثمن النهائي، الا انه خسر في الوقت القاتل أمام ضيفه الهلال بنتيجة 4-3، وأنهى الدور الأول بفارق نقطتين فقط عن البطاقة الثانية المؤهلة.

في المقابل، يتطلع العين الى انتزاع نقطة كافية من ملعب الريان تضمن له بلوغ الدور ثمن النهائي. وفي 12 مشاركة للعين في دوري الأبطال منذ 2003، فشل أربع مرات فقط في تخطي دور المجموعات.

وسيفتقد الفريق الاماراتي في مباراة الاثنين عنصرين مؤثرين هما اسماعيل أحمد الموقوف بسبب الانذارات، ولاعب الوسط محمد عبد الرحمن الذي طرد في المباراة ضد الهلال في الجولة الخامسة.

وفي مباراة ثانية من المجموعة نفسها، يستقبل الهلال الذي توج قبل أيام بلقبه الثاني تواليا في الدوري السعودي والخامس عشر في تاريخه، استقلال الايراني الذي يسعى الى تثبيت صدارته للمجموعة بعدما حسم التأهل.

وتقام المباراة في الكويت في ظل إقامة المباريات بين الأندية الايرانية والسعودية على ملاعب محايدة بسبب انقطاع العلاقات بين البلدين.

وسيكون النادي السعودي، وصيف المسابقة الموسم الماضي، أمام فرصة تحقيق فوز أول بعدما خسر ثلاث مرات وتعادل مرتين في الجولات الخمس، علما ان هذه المباراة ستكون الأولى له بعد تكليف نجمه التاريخي سامي الجابر برئاسته خلفا للأمير نواف بن سعد.

وانتهت المباراة الأولى بين الفريقين هذا الموسم لصالح استقلال 1-صفر.

-صراع صدارة في الثالثة-

وفي المجموعة الثالثة، ستكون مباراة بيرسيبوليس وضيفه السد حاسمة في صدارة المجموعة، من دون أي تأثير على التأهل.

وقدم السد أداء جيدا في الجولات الخمس الأولى، وحقق أربعة انتصارات وخسر مرة وحيدة أمام مضيفه ناساف الأوبكستاني بنتيجة صفر-1.

وانتهى اللقاء السابق بين الفريقين الاماراتي والايراني بفوز السد 3-1.

ووصلت بعثة "الزعيم" القطري الى طهران السبت، على ان يخوض الفريق حصة تدريبية وحيدة على ملعب المباراة مساء الأحد.

إلى ذلك، يأمل الوصل الاماراتي في توديع البطولة بفوز شرفي سيكون الأول له عندما يستضيف ناساف في مباراة غير مؤثرة.

وخسر الوصل في مبارياته الخمس السابقة في الدور الأول، ومنها أمام ناساف بنتيجة صفر-1 ذهابا.