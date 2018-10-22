ويلاقي النادي القطري المتوج بلقب المسابقة الآسيوية عامي 1989 (الصيغة القديمة) و2011، الفريق الإيراني الساعي لبلوغ الدور النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وأن يصبح أول فريق من بلاده يبلغ هذا الدور منذ ذوب آهن عام 2010.

ويعول الفريق الإيراني الذي انتزع فوزا ثمينا من الدوحة بهدف من ركلة جزاء لمهاجمه الشاب علي عليبور (22 عاما) في الدقيقة 84 من المباراة، على سجله الناصع على الملعب الأبرز في العاصمة الإيرانية، حيث فاز خمس مرات في مبارياته الخمس القارية هذا الموسم.

وثأر بيرسيبوليس الذي بلغ نصف نهائي الموسم الماضي، من خسارته على أرض ملعب جاسم بن حمد في الدوحة 1-3 في الدور الأول هذا الموسم، واعتمد في مباراة الذهاب على إحكام الإطباق الدفاعي على السد ومهاجمه الأبرز الجزائري بغداد بونجاح، ليستفيد من ركلة الجزاء التي كانت إحدى المحاولات النادرة التي أتيحت له للتسجيل في المباراة.

ورد بيرسيبوليس الذي يشرف عليه المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المكنى "البروفسور"، بالفوز 1-صفر على أرضه في الدور الأول. الا أن السد يحمل ذكرى طيبة من آزادي هذا الموسم، اذ تفوق على فريق استقلال طهران بنتيجة 3-1 في ذهاب الدور ربع النهائي.

وقال حارس مرمى بيرسيبوليس علي رضا بيرانفاند في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الآسيوي "تمكنا من الفوز ذهابا في قطر لأننا كنا منظمين بشكل جيد، لكن لا شك لدي بأن مباراة الإياب ستكون قاسية".

أضاف الحارس الدولي الذي دافع عن مرمى المنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا "قلت لزملائي أنه بسبب فوزنا في المباراة الأولى (الذهاب)، زادت التوقعات بشكل إضافي، لكن لا يجب أن ننسى بأننا تغلبنا على السد في دور المجموعات في طهران هذا الموسم، وهذا أمر علينا تكراره لجعل مشجعينا سعداء".

وتشهد المباراة عودة المدرب إيفانكوفيتش الى التواجد على دكة بدلاء فريقه بعد غيابه في المباراة السابقة بسبب الإيقاف.

فرصة قائمة

وفي حين يفتقد الفريق الإيراني مدافعه الدولي حسين ماهيني بسبب الإصابة، سيستعيد المدافع محمد أنصاري ولاعب الوسط كمال كاميابينيا بعد انتهاء الايقاف. في المقابل، يخوض السد المباراة بصفوف شبه مكتملة باستثناء غياب حارس المرمى سعد الشيب الموقوف بسبب تراكم الانذارات. ويتوقع أن يكون الحارس مشعل برشم المرشح لخوض المباراة كأساسي، بينما سيعود الظهير الأيسر ياسر أبو بكر بعد نهاية الإيقاف.

وكان مدرب السد البرتغالي جيسوالدو فيريرا قد قال بعد مباراة الذهاب "لن نفكر في الخسارة وفرصتنا في الفوز بلقاء الإياب بطهران أمر قائم وعلينا ان نؤمن بحظوظنا كاملة حتى نحقق هذا الحلم رغم صعوبة المهمة".

وسيكون تعويل السد على بونجاح هداف الفريق والبطولة برصيد 12هدفا من أصل 20 سجلها فريقه في النسخة الحالية من المسابقة الآسيوية، إضافة الى الإسبانيين تشافي وغابي، وحسن الهيدوس وأكرم عفيف.