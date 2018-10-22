موعد مباراة السد وبيرسيبوليس والبث المباشر الحصري عبر beIN SPORTS

ستكون مباراة السد وبيرسيبوليس مفصلية ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم حيث يمكنكم متابعة البث المباشر للقاء حصرياً عبر شاشات وخدمات beIN SPORTS المختلفة.

يسعى السد القطري لتعويض تخلفه ذهاباً على أرضه بهدف نظيف، حين يحل ضيفاً على بيرسيبوليس الإيراني في طهران.

ولن تكون مهمة السد سهلة للتعويض إنما غير مستحيلة في ظل تشكيلته المدججة بأسماء كبيرة أمثال الإسبانيين تشافي وغابي، والقطريين حسن الهيدوس وأكرم عفيف والجزائري الهداف الجزائري بغداد بونجاح.

مباراة السد وبيرسيبوليس ستبث يوم الثلاثاء بدءاً من الساعة 18:00 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة عبر قناة HD2 ويسبق اللقاء استوديو تحليلي خاص، ويمكنكم المشاهدة عبر الانتنرت بواسطة خدمة CONNECT أو عبر المشاهدة التقليدية,