مهمة شاقة تنتظر العين أمام الدحيل



وما يزيد من صعوبة مهمة العين افتقاده إلى ورقته الهجومية البارزة البرازيلي كايو فرنانديز لطرده في مباراة الذهاب، كما أن الدحيل يخوض موسماً استثنائياً في المسابقة القارية بفوزه في ثماني مباريات توالياً، ولم يمن بأيّ هزيمة في الدوري المحلي الذي توّج بلقبه كما بلغ نهائي كأس الأمير.

ويخوض الدحيل المباراة بصفوف مكتملة بعودة قلب الدفاع البرازيلي لوكاس منديز، بعد انتهاء إيقافه عقب طرده أمام الوحدة الاماراتي في نهاية الدور الأول.

ويعوّل الدحيل بقيادة مدربه جمال بلماضي على أكثر من ورقة رابحة في صفوفه وأبرزها هدافه المغربي يوسف العربي وقائد الوسط الكوري الجنوبي نام تاي هي الذي عاد إلى التألق ونجح في سد غياب القائد التونسي المصاب يوسف المساكني، والجناح السريع إسماعيل محمد.

من جهته، سيقاتل العين كما أكد مدربه الكرواتي زوران ماميتش لتحقيق النتيجة التي تؤهله للدور ربع النهائي وتعزيز طموحاته بإحراز ثلاثية تاريخية بعدما حسم الثنائية المحلية.

وقال المدرب الكرواتي عبر حسابه في "تويتر" بعد خسارة فريقه على أرضه 2-4 وحاجته إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف للتأهل أنّه: "إذا كان هناك فريق يستطيع القيام بذلك، فبالتأكيد هو فريق العين".

واعترف ماميتش الذي نال مؤخراً جائزة أفضل مدرب في الدوري الإماراتي بارتكاب أخطاء في مباراة الذهاب، مضيفاً: "الدحيل فريق عظيم، ولكننا سنقاتل ولن نستسلم حتى نهاية المباراة".

ويعتمد ماميتش على قائد الوسط عمر عبد الرحمن، بجانب السويدي ماركوس بيرغ، والبديلين أحمد خليل وإبراهيما دياكي اللذين سجلا هدفي العين في الذهاب، بالإضافة إلى استعادته خدمات المدافع الدولي مهند العنزي والمصري حسين الشحات بعدما غابا عن الذهاب بسبب الإيقاف.

وظهر تأثير غياب الشحات واضحاً ولاسيما أنّه صاحب أعلى نسبة من التمريرات الحاسمة في فريقه، حيث ساهم في 13 هدفاً في كافة المسابقات منذ انضمامه للعين في كانون الثاني/يناير قادماً من مصر المقاصة المصري.

ويبرز لقاء الدربي الإيراني بين استقلال طهران وذوب آهان حيث تقدم الأخير على ملعبه ذهاباً 1-صفر.

والتقى الفريقان ذهاباً وإياباً في الدوري، ففاز ذوب آهان على ملعبه 2-1، وتعادلا 1-1 في طهران.

مستقبل كانافارو في خطر



وتتجه الأنظار مجدداً إلى المواجهة الصينية الخالصة بين غوانغجو ايفرغراند حامل اللقب عامي 2013 و2015 مع تيانجين غوانجيان علماً بأنّ مباراة الذهاب على أرض الأخير انتهت بالتعادل السلبي.



وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين وخصوصا مدرب غوانغجو ايفرغراند الدولي الايطالي السابق فابيو كانافارو الذي كان يشرف على تدريب تيانجين غوانجيان الموسم الماضي، كونه يواجه خطر الاقالة في حال الخروج من المسابقة خصوصا وانه حقق فوزا واحدا في مبارياته الست الاخيرة في مختلف المسابقات آخرها التعادل امام هيبي تشاينا فورتشن 2-2 منتصف الاسبوع.



وطالب كانافارو الذي استلم المهمة الصيف الماضي خلفا للبرازيلي لويز فيليبي سكولاري جماهير النادي التي أبدت الغاضبة بالتحلي بالصبر.