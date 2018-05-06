مشاهدة مباراة السد القطري والأهلي السعودي في تغطية مباشرة - معلومات البث المباشر

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مباراة السد القطري والأهلي السعودي حصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD 2 انطلاقاً من الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة السد القطري والأهلي السعودي في بث مباشر عبر الانترنت

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تقديم المباراة

مواجهة مرتقبة في الدوحة بين السد القطري وضيفه الأهلي السعودي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وبلغ السد الدور الثاني من المسابقة بحلوله ثانياً في المجموعة الثالثة خلف الفريق الايراني، برصيد 12 نقطة من أربع انتصارات وخسارتين. أما الأهلي، فأنهى الدور متصدراً للمجموعة الأولى برصيد 14 نقطة من أربع انتصارات وتعادلين.

وسيشكل اللقاء الذي يقام في العاصمة القطرية، استكمالاً للقاءات الأندية القطرية والسعودية في المسابقة القارية هذا الموسم.

وتنتظر السد الذي أنهى الموسم المحلي في المركز الثاني خلف الدحيل الذي توج باللقب، وخسر أمامه في نهائي الكأس، مهمة غير سهلة في ظل افتقاده قلب الدفاع بيدرو ميغيل بسبب الايقاف، ولاعبي الوسط الجزائري يوغرطة حمرون وعلي أسد للاصابة. إلا أن مدربه البرتغالي أوزفالدو فيريرا يعول بشكل أساسي على الاسباني تشافي هرنانديز، والجزائري بغداد بو نجاح هداف دوري الأبطال هذا الموسم مع 7 أهداف.

اختبار أول لفتحي جبال

يخوض المدرب التونسي فتحي الجبال أول اختبار جدي له بعد تعيينه بديلاً من المقال الأوكراني سيرغي ريبروف.

وكان الأهلي الذي بلغ نهائي دوري الأبطال مرتين آخرها 2012، قد أقال مدربه الأكراني بعد إنهائه الموسم في المركز الثاني في الدوري السعودي خلف الهلال الذي توج باللقب، في نيسان/أبريل الماضي.

وسيتولى الجبال، المدرب السابق لنادي الفتح السعودي، قيادة الأهلي في دور الـ 16 الآسيوي، علمًا أنه سبق له تدريب نادي الشحانية القطري.

وأتت إقالة المدرب الأوكراني بعد تقارير عن خلافات بينه وبين النجم السوري للأهلي عمر السومة. وفي أعقاب الاقالة، أعلنت إدارة النادي السعودي تمديد عقد أبرز هدافيه حتى العام 2021.

ويسعى الفريق السعودي الى تحقيق نتيجة أفضل هذا الموسم من الموسم الماضي في آسيا، عندما خرج في الدور ربع النهائي أمام بيرسيبوليس.



الجزيرة لفك العقدة

ويسعى الجزيرة الإماراتي لكسر عقدته مع دور الـ 16 عندما يستضيف بيرسيبوليس الإيراني، إذ لم يسبق له تحقيق فوز في هذا الدور الذي بلغه مرتين في تسع مشاركات.

وخسر الجزيرة أمام الأهلي السعودي بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الاصلي والاضافي 3-3) في 2012 حين كان يقام هذا الدور من مباراة واحدة، وتلقى هزيمتين بالنتيجة نفسها أمام العين (1-2) عام 2014.

مباراة الجزيرة الإماراتي وبيرسيبوليس الإيراني حصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD 3 انطلاقاً من الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وحل الجزيرة ثانياً في المجموعة الأولى خلف الأهلي السعودي هذا الموسم، برصيد ثماني نقاط من فوزرين وتعادلين وخسارتين.

وستكون المسابقة الآسيوية الأمل الأخير للجزيرة لانقاذ موسمه بعدما خرج خالي الوفاض محلياً، بعكس منافسه الذي توج مؤخراً بلقب الدوري الإيراني وتصدر المجموعة الثالثة آسيوياً بأربع انتصارات وتعادل وخسارة.

ويعتمد الجزيرة الذي لم يسبق له اللعب ضد بيرسيبوليس، على هدافه في المسابقة برصيد 4 أهداف البرازيلي روماريو داسيلفا، والثنائي الدولي حارس المرمى علي خصيف والمهاجم علي مبخوت، إضافة إلى المغربي مبارك بوصوفة والثنائي العماني محمد المسلمي وحارب السعدي.