مدرب العين يتوقع مواجهة محتدمة أمام الأهلي السعودي

ويستضيف الأهلي فريق العين في جدة غداً الاثنين في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة في دوري الأبطال.

ويتصدر الأهلي حامل لقب الدوري السعودي المجموعة بست نقاط من انتصارين يليه العين بأربع نقاط ثم زوب هان الإيراني بنقطة واحدة واخيراً بونيودكور الأوزبكي بدون نقاط.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المحلي برصيد 44 نقطة بفارق تسع نقاط عن الهلال المتصدر قبل خمس مراحل على النهاية بينما تراجع العين للمركز الرابع في الدوري الإماراتي بفارق عشر نقاط عن الجزيرة قبل خمس مراحل أيضاً على نهاية المسابقة.

ونجح ماميتش في قيادته ناديه السابق النصر للفوز 1-صفر على الأهلي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بينما رحل في أواخر كانون الثاني/ يناير وانتقل لقيادة العين.

وقال زوران في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "موقف الأهلي يشبه العين بعد الخروج من سباق المنافسة على لقب الدوري السعودي وأصبح الهدف واضح وهو المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.

"نتوقع مواجهة قوية لأن الأهلي يملك عناصر مميزة لكن هدفنا العودة بنتيجة جيدة. لا نخشى أي منافس لامتلاكنا اللاعبين القادرين على تحقيق هدفهم أمام أي منافس."

وقال السعودي ناصر الشمراني مهاجم العين الحالي والهلال السابق "كل فريق يعرف كل شيء عن الخر وسبق والتقى الفريقان في مرحلة المجموعات في النسخة الماضية.

"اللعب أمام جماهير الأهلي أو الاتحاد في جدة دائماً يمثل الحافز المطلوب لأي لاعب. المباراة غاية في الأهمية وأتمنى التوفيق لفريقي."