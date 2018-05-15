مدرب العين: الدحيل استحق التأهل ويمكنه الذهاب بعيداً في البطولة



مازن الريس - الدوحة

وخسر العين الإماراتي من مضيفه الدحيل القطري 4-1 في لقاء الإياب من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن خسر ذهاباً في الإمارات 4-2 الأسبوع الفائت.

وقال ماميتش: "الدحيل كان أفضل منا في مجموع المباراتين، لقد استغلوا أخطاءنا، هو فريق قوي ويستطيع استغلال الأخطاء الصغيرة التي من الممكن أن يرتكبها المنافس وهذا ما حدث".

وأضاف مدرب العين في حديثه عن الدحيل: "يستطيعون الذهاب بعيداً في البطولة، لا أعرف كيف ستكون الأمور عند الالتقاء بفرق من شرق آسيا، لكن الدحيل يملك مجموعة مميزة ويمكنه لعب أدوار متقدمة في النسخة الحالية".

وخرج العين من البطولة لتتبخر أحلامه بمتابعه موسمه المميز الذي توّج خلاله بلقبي الدوري والكأس المحليين.



وفشل العين في فرض أسلوبه على الدحيل القوي وتلقى أربعة أهداف تناوب عليها محمد أحمد (بالخطأ في مرمى فريقه 12) والمغربي يوسف العربي (30) و( من ركلة جزاء 86) وإسماعيل محمد (54)، بينما جاء هدف العين الوحيد من ركلة جزاء سجلها عمر عبد الرحمن في الوقت بدل الضائع.



وقال ماميتش إن خسارة فريقه جاءت بسبب الكثير من الأسباب أبرزها قوة الدحيل والغيابات المؤثرة التي عانى منها العين.