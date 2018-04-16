لاودروب يلوم الحظ ويبدي انزعاجه من قرار تحكيمي



وقال لاودروب عقب المباراة: "الشوط الأول كنا جيدين جداً، سنحت لنا العديد من الفرص، هذا أفضل شوط نقدمه في دوري أبطال آسيا".

وانتصر العين الإماراتي على مضيفه الريان القطري 4-1 في المرحلة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وتناوب على أهداف العين كل من المصري حسين الشحات 11 وعمر عبد الرحمن 55 والسويدي بيرغ (58 و78) بينما جاء هدف الريان الوحيد بفضل سوريا (85).

وأضاف لاودروب: "المباراة تطورت عندما أتى الهدف الثاني، وهنا أدركنا أن الأمور باتت صعبة ومع الهدف الثالث ازدادت المباراة تعقيداً، هذه كرة القدم، عندما ترتكب الأخطاء وتضيع الفرص فالنتائج لن تكون في صالحك".

وتأهل العين كوصيف للمجموعة 10 نقاط خلف استقلال الإيراني 12 في الوقت الذي خرج به الريان 6 والهلال وصيف النسخة الماضي 2 من البطولة.

ولم يخف مدرب الريان انزعاجه من عدم طرد مدافع العين مهند سالم في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول: "لم يحالفنا الحظ بسبب عدم طرد لاعب نادي العين مدربهم تدخل مباشرة وقام باستبدال اللاعب".

وفي سؤال لموقعنا لمدرب العين الإماراتي عن سبب استبدال مهند سالم فقد اعترف بأنه خشي عليه من الطرد خاصة وأنّه كان يملك إنذاراً أصفر ومن الممكن أن يتلقى إنذاراً ىخر بسبب التهور.