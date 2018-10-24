كاشيما يضرب موعداً مع بيرسيبوليس في نهائي دوري الأبطال



وبلغ الفريق الياباني الدور النهائي للمرة الأولى في تاريخه، متفوقاً بمجموع المباراتين 6-5 بعدما سبب صدمتين لمنافسه الكوري الجنوبي في نصف النهائي: ففي مباراة الذهاب على أرضه، تمكن كاشيما من قلب تخلفه صفر-2 إلى فوز قاتل 3-2 في الوقت بدل الضائع، وأعاد الكرة اليوم بقلب تأخره 1-3 إلى تعادل 3-3 في الدقائق الأخيرة.

وتقدم كاشيما الأربعاء بهدف شوتو ياماموتو (25)، قبل أن يسجل سوون ثلاثة أهداف سريعة في الشوط الثاني، عير ايم سانغ-هيوب (52) وجو سونغ-جين (53) والمونتينيغري ديجان داميانوفيتش (60). وفي حين بدا الفريق الكوري الجنوبي المتوج باللقب عامي 2001 و2002، قريبا من العبور إلى النهائي، رد الفريق الياباني بداية بهدف لدايغو نيشي (64)، قبل أن يحسم البرازيلي سيرجينيو الأمر لصالحه، مسجلاً هدفًا في الدقيقة 82 من تسديدة قوية في الزاوية العليا للشباك الكورية الجنوبية.

ويلتقي كاشيما في الدور النهائي بيرسيبوليس الإيراني الذي بلغ الدور النهائي للمرّة الأولى في تاريخه أيضاً، بعد تفوقه على السد القطري 2-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (تعادلا الثلاثاء 1-1 في طهران إيابًا، بعد فوز الفريق الإيراني 1-صفر في الدوحة ذهاباً).

ويقام النهائي بنظام الذهاب والإياب في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر والعاشر منه.