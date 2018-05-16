سوون سامسونغ وكاشيما إنتلرز آخر المتأهلين إلى ربع النهائي

وأنهى شنغهاي المباراة فائزاً بنتيجة 2-1 مخفقاً في تعويض خسارته ذهاباً على أرض كاشيما 3-1، فتأهل الأخير الى دور الثمانية.

وبات كاشيما أنتلرز آخر المتأهلين إلى ربع النهائي بعد سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي الفائز الأربعاء أيضا على مواطنه أولسان هيونداي 3-صفر (صفر-1 ذهابا).

في المباراة الأولى في شنغهاي، حمل هالك القادم إلى الصين بصفقة بلغت 55,8 مليون يورو (66 مليون دولار أميركي)، شارة القائد بعد غيابه عن مباراة الذهاب، واحتاج إلى سبع دقائق فقط لافتتاح التسجيل.

واحتفظ شنغهاي الذي بلغ نصف نهائي الموسم الماضي بالكرة، بيد أن كاشيما هدده بالمرتدات، وعادل قبل نهاية الشوط الأول عبر شوما دوي.

وحاول شنغهاي الذي يضم في صفوفه أيضاً البرازيلي اوسكار القادم الى الفريق مقابل 60 مليون يورو، بقوة استعادة تقدمه في الشوط الثاني، وحصل على ركلة جزاء متأخرة ترجمها هالك بنجاح (81). ولم ينجح شنغهاي في خطف هدف ثالث يخوله خوض شوطين اضافيين.

وفي المباراة الثانية، سجل لسوون سامسونغ كيم غون هي (26 و31) والبرازيلي فاغنر فاغينينيو (90+1).

وهكذا يكون قد تأهل الى ربع النهائي بيرسيبوليس والاستقلال (إيران) والسد والدحيل (قطر) من غرب آسيا، وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ (كوريا الجنوبية) وكاشيما إنتلرز (اليابان) وتيانجين كوانجيان (الصين) من شرقها.



