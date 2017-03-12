دوري ابطال اسيا: الأهلي الإماراتي لاستعادة نغمة الانتصارات

ويلعب الاثنين ايضا ضمن المجموعة ذاتها الاستقلال الايراني مع لوكوموتيف طشقند الاوزبكستاني في طهران.

ويتصدر الاستقلال الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن لوكوموتيف والأهلي والتعاون.

وحققت الفرق الأربعة الفوز في مباراة وخسرت في اخرى، لذلك فإن انتصار اي منها سيجعلها تتقدم في ترتيب المجموعة التي تبدو متكافئة حتى الآن.

وتعرض الاهلي لخسارة مفاجئة امام لوكوموتيف صفر-2 في طشقند في الجولة الماضية، وهو سيكون مطالبا بالتعويض السريع مستغلا خوض المباراة على ارضه التي لم يعرف فيها طعم الخسارة في اخر 12 مباراة بالبطولة.

وتعود اخر خسارة للأهلي في استاد راشد الى 30 اذار/مارس 2010 عندما سقط امام الهلال السعودي 2-3 في دور المجموعات.

ويقدم الاهلي عروضا لافتة في الدوري الاماراتي الذي يحتل فيه المركز الثاني خلف الجزيرة، معتمدا على تشكيلة مميزة يبرز فيها السنغالي ماكيتي ديوب الذي سجل 9 اهداف في كافة المسابقات منذ انتقاله الى صفوف فريقه الجديد قادما من الظفرة في 24 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

كما تضم التشكيلة صانع الالعاب المميز البرازيلي ايفرتون ريبيرو والغاني اسامواه جيان اضافة الى 8 لاعبين تم اختيارهم مؤخرا الى تشكيلة منتخب الاماراتي الذي يستعد للقاء اليابان واستراليا ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة كأس العالم 2018 في روسيا.

وييغب عن الاهلي لاعب وسطه ماجد حسن الذي تعرض لاصابة قوية ستبعده حتى نهاية الموسم، في حين تبدو مشاركة احمد خليل غير مؤكدة بعدما غاب عن لقاء لوكوموتيف اسيويا ثم الجزيرة وحتا في الدوري المحلي للإصابة ايضا.

من جهته، يتطلع التعاون مثل الاهلي لتعويض خسارته في الجولة الماضية بعدما سقط امام الاستقلال صفر-3 في مسقط.

وتعرض التعاون الذي يشارك في دوري ابطال اسيا للمرة الاولى في تاريخه لضربة قوية بعد تعرض لاعبه السوري جهاد الحسين للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال المباراة الاخيرة له مع الاتفاق في الجولة ال21 من الدوري السعودي التي انتهت بفوزه بهدف نظيف سجله مهاجمه الفرنسي الحسن ندياي.

وسيعتمد التعاون إضافة الى ندياي على البرتغالي ريكاردو تافاريس والروماني لوسيان سانمارتين واحمد الزين وطلال عبسي.