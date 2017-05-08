دوري أبطال آسيا - لخويا ينتظر مرافقه في الثانية

ويحتاج الاستقلال إلى نقطة واحدة لمرافقة لخويا القطري إلى ثمن النهائي، حتى لو خسر الأخير أمام ضيفه الفتح الثالث كون الفريق الإيراني يتفوق على نظيره السعودي في المواجهتين المباشرتين (1-صفر و1-1).

وكان الاستقلال خوزستان الذي يشارك في دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه، أحد مفاجآت المسابقة بعدما حقق نتائج لافتة من بينها فوزه على الجزيرة في أبوظبي 1-صفر.

ويريد الجزيرة (نقطة واحدة) وداع البطولة بأفضل طريقة وتحقيق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم.

ودفع الجزيرة ثمن التركيز بشكل أساسي على الدوري الإماراتي الذي توج بلقبه مؤخراً، إذ لعب معظم مبارياته الآسيوية بصفوف ناقصة.

ويأمل الفتح استغلال هامشية المباراة بالنسبة لمضيفه لخويا الضامن لتأهله وصدارة المجموعة (11 نقطة)، من أجل محاولة تحقيق فوزه الثاني والأمل بإنجاز مستبعد من الجزيرة في إيران.

- التعادل يكفي الأهلي واستقلال طهران

وفي المجموعة الأولى، يبحث الأهلي الاماراتي عن نقطة واحدة لضمان تأهله إلى ثمن النهائي عندما يستضيف لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني.

ويلعب الثلاثاء أيضاً التعاون السعودي مع استقلال طهران الإيراني في الدوحة.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 8 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة عن الاستقلال، وأمام التعاون ولوكوموتيف ولكل منهما 5 نقاط.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة ليتأهل إلى ثمن النهائي، حيث تعد المجموعة الأولى الأكثر تعقيداً من بين المجموعات الأربع في غرب آسيا، حيث تملك الفرق الأربعة فرصة التأهل مع أفضلية للأهلي واستقلال طهران اللذين يكفيهما التعادل لحجز البطاقتين.

ورغم حاجته إلى نقطة فقط للتأهل، يطمح الأهلي إلى الفوز للثأر من خسارته ذهاباً امام لوكوموتيف صفر-2 من جهة، ولضمان الصدارة من جهة أخرى وتجنب مواجهة مواطنه العين الأقرب لاحتلال المركز الأول في المجموعة الثالثة عندما يستضيف بونيودكور الأوزبكستاني الإثنين.

واشتكى مدرب الأهلي الروماني كوزمين أولاريو من ضغط المباريات وهو الأمر الذي كلفه خسارة أربع نقاط في الدوري المحلي عندما تعادل مع الشارقة 2-2 والاتحاد كلباء 1-1 في آخر مرحلتين، ما تسبب بتراجعه إلى المركز الثالث.

وقال أولاريو على سبيل المزاح: "يبدو انني سألعب رأس حربة في مباراة لوكوموتيف بسبب غياب ديوب وربما أحمد خليل".

ويغيب السنغالي ماكيتي ديوب بسبب الإيقاف، في حين يعاني بديله الغاني أسامواه جيان من عدم اكتمال لياقته البدنية بسبب كثرة إصاباته هذا الموسم.