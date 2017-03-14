دوري أبطال آسيا - لخويا يتعادل مع استقلال الإيراني والفتح يسقط الجزيرة

سجل حسن سعيد (7 من ركلة جزاء) للاستقلال، وإسماعيل محمد (11) للخويا.

وتقدم حسن بيت سعيد بهدف مبكر لاستقلال خوزستان، الذي حظي بدعم من مشجعين متحمسين، بعدما نفذ ركلة جزاء احتسبت ضد علي عفيف بعد مرور سبع دقائق من البداية.

لكن بعد أربع دقائق فقط قابل تشيكو فلوريس كرة عرضية من ركلة حرة ووضعها في طريق إسماعيل محمد الذي حولها بنجاح لهدف التعادل.

وبقي ترتيب المجموعة دون تغيير فاستقلال خوزستان في الصدارة ولديه 7 نقاط وبفارق نقطتين عن لخويا متصدر الدوري القطري، فيما رفع الفتح رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وبقي الجزيرة أخيراً برصيد خال من النقاط.

وجاءت فرصة مزدوجة لاستقلال خوزستان، الذي فاز في أول جولتين من دور المجموعات، قبل حوالي عشر دقائق من نهاية الشوط الأول.

وتراجع أداء لخويا كثيرا بعدما خرج صانع اللعب المميز يوسف المساكني بعد مرور نصف ساعة من البداية بسبب الإصابة.

وتابع المدافع محمد طيبي كرة داخل المنطقة وبدا أنها اصطدمت بقدمه وكانت في طريقها لدخول مرمى لخويا قبل أن يقفز الحارس برهان ببراعة ويبعدها بصعوبة بيده اليمنى.

وارتدت الكرة ذاتها إلى بيت سعيد الذي سددها بقوة من مدى قريب لكن الحارس برهان نهض سريعا وحولها إلى ركلة ركنية بتألق واضح.

وتلقى برهان العلاج بعد ذلك لتتوقف المباراة لبعض الوقت.

ولم يظهر لخويا بشكل هجومي مؤثر بينما استحوذ الفريق الإيراني على الكرة طويلا دون أن ينجح في هز الشباك من جديد بالشوط الثاني.

وخاض لخويا الوقت المحتسب بدل الضائع بعشرة لاعبين بعد حصول لاعبه محمد عبد الله تريسور على البطاقة الصفراء الثانية.

ورغم ذلك كاد لخويا أن ينتزع هدف الانتصار بعد هجمة مرتدة سريعة قادها نام تاي هي لكنه تأخر في التمرير قبل أن يحتسب الحكم خطأ ضد أحد لاعبي لخويا في منطقة جزاء الفريق الإيراني.

وكان الاستقلال فاز في الجولتين الأوليين على الفتح السعودي والجزيرة الإماراتي بنتيجة واحدة 1-صفر، في حين تغلب لخويا على الجزيرة 3-صفر ثم تعادل مع الفتح 2-2.

في المواجهة الثانية، أنعش الفتح آماله في التأهل بفضل ثلاثية على أحمد الزقعان في مناسبتين (12 و50) وحمد سعود الجهيم (46)، مقابل هدف لعلي مبخوت في الدقيقة 38.