دوري أبطال آسيا: لخويا يؤكد جدارته ويكتسح ضيفه الفتح

وخلافاً للتوقعات، خاض مدرب لخويا الجزائري جمال بلماضي اللقاء بتشكيلته الأساسية رغم أن فريقه كان ضامناً للتأهل وصدارة المجموعة.

وقد سجل الأهداف محمد موسي (8) والتونسي يوسف المساكني (20) وعلي عفيف (27) والمدافع الإسباني شيكو فلوريس (45) الذي كان أيضا صاحب الهدف الوحيد للفتح عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (87).

ورفع لخويا رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن استقلال خوزستان الثاني الذي تجنب الهزيمة على أرضه أمام الجزيرة الإماراتي متذيل المجموعة وخرج بنقطة التعادل بهدف من محمد زبيدي (86)، مقابل هدف لحميد احمد (44).

وكان استقلال خوزستان بحاجة أصلا إلى نقطة التعادل لمرافقة لخويا إلى ثمن النهائي، حتى لو خسر الاخير أمام ضيفه الفتح كون الفريق الإيراني يتفوق على نظيره السعودي في المواجهتين المباشرتين (1-صفر و1-1).

وبلغ الفريق الإيراني ثمن النهائي في أول مشاركة له في دوري أبطال آسيا، في حين انتهى مشوار الفتح (6 نقاط) والجزيرة (نقطتان) الذي فرط بفوزه الأول في المسابقة خلال مبارياته الـ15 الأخيرة، وتحديداً منذ 16 نيسان/ابريل 2014 عندما تخطى الريان القطري 3-2 في دور المجموعات.

وفي الدور الثاني، يلتقي لخويا مع بیرسبولیس الإيراني ثاني المجموعة الرابعة، في حين يتقابل استقلال خوزستان مع الهلال السعودي أول المجموعة الرابعة أيضا.

وتقام مباراتا الذهاب في 23 أيار/مايو الحالي، والإياب بعدها بأسبوع.