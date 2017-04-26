دوري أبطال آسيا: كاشيما يقترب من الدور ثمن النهائي

قطع كاشيما انتلرز الياباني شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى الدور الثاني بفوزه الكبير على مضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 4-0، الأربعاء ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الخامسة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

على استاد مونسو في أولسان، سجل مو كانازاكي (52 و67) والبرازيليان بيدرو جونيور (54) وليو سيلفا (90) أهداف كاشيما.

وتصدر كاشيما ترتيب المجموعة موقتاً برصيد 9 نقاط، مقابل 8 من أربع مباريات لموانغ ثونغ يونايتد التايلاندي الذي يستقبل في وقت لاحق بريزبين رور الأسترالي (4)، بينما تجمد رصيد أولسان عند 4 نقاط وخرج من المنافسة.

وتقام الجولة السادسة الأخيرة في 10 أيار/مايو، حيث يلتقي بريزبين رور ضيفه أولسان هيونداي، وكاشيما انتلرز ضيفه موانغ ثونغ.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر أيار/مايو المقبل.