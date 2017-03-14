دوري أبطال آسيا: غوانغزهو يهدر الفوز وكاشيما يتصدر

ونجح كاوزاكي الياباني في خطف نقطة مهمة من مضيفه غوانغزهو الثلاثاء 1-1 ضمن المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقدم غوانغزهو في البداية بفضل البرازيلي آلان مع الدقيقة 26، لكن تلامذة المدرب البرازيلي سكولاري لم يحافظوا على تركيزهم فاحتسب الحكم ركلة جزاء ضدهم مع الوقت بدل الضائع جاء منها التعادل الذي سجله كوباياشي (90+5).

وأهدر غوانغزهو انفراده بالصدارة بسبب هذا التعادل، حيث صار رصيده خمس نقاط متقدماً بفارق الأهداف فقط على سوون الكوري الجنوبي الذي اجتاز عقبة مضيفه إيسترن من هونغ كونغ بهدف سجله البديل البرازيلي جوناثان (78).

وفي المجموعة الخامسة ذهبت الصدارة إلى كاشيما إنتلرز الياباني بعد فوزه الكبير على ضيفه بريزبن رور الأسترالي 3-صفر، مستفيداً من تعادل موانغ ثونغ يونايتد التايلاندي مع مضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي صفر-صفر في الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال آسيا.

وسجل يوما سوزوكي (43) والحارس الأسترالي جايمي يونغ (76 خطأ في مرمى فريقه) وياسوشي إيندو (79) أهداف المباراة.

ورفع كاشيما رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق نقطة أمام الفريق التايلاندي.

وأثار الهدف الثاني للفريق الياباني جدلا في أرضية الملعب بعدما بدا أن ناوميشي اويدا ركل الكرة من بين يدي الحارس يونغ إثر معمعة داخل منطقة الجزاء، إلا أنّ الحكم احتسب الهدف الذي سجل باسم الحارس الأسترالي خطأ في مرمى فريقه.

وتجمد رصيد بريزبن رور عند نقطة واحدة فيما أصبح رصيد أولسان 4 نقاط في المركز الثالث.