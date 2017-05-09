دوري أبطال آسيا: غوانغجو وكاواساكي وجيجو إلى الدور الثاني

وخطف كاواساكي فرونتال الياباني صدارة المجموعة السابعة بفارق المواجهات المباشرة عن غوانغجو (1-1 وصفر-صفر)، بفوزه على إيسترن من هونغ كونغ 4-صفر.

ويتأهل الأول والثاني من كلّ مجموعة إلى الدور الثاني الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب في أيار/مايو الحالي.

ورفع كاواساكي رصيده إلى 10 نقاط من 6 مباريات بالتساوي مع غوانغجو، فيما تجمد رصيد سوون عند 9 نقاط.

على استاد تيانهي في غوانغجو، سجل للمضيف الذي يقوده المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري، اللاعب ريكاردو غولارت (18 و68)، ولسوون كي-هون ييوم (9) وجونغ-وو كيم (80).

وفي المباراة الثانية على استاد تودوروكي في كاواساكي، سجل للمضيف البرازيلي راينر (28) وتانيغوتشي (45) وهاسيغاوا (49) ونارا (53).

وفي المجموعة الثامنة، رافق جيجيو يونايتد الكوري الجنوبي جيانغسو سونينغ الصيني الذي تأهل سابقاً، بفوزه على ضيفه غامبا أوساكا الياباني 2-صفر بهدفي وون تشونغ (29) وايل-سوو هوانغ (66).

وتأهل جيجو للدور الثاني رافعاً رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن جيانغسو المتصدر والذي قضى على آمال مضيفه أديلاييد يونايتد الأسترالي الثالث (5 نقاط)، بهدف متأخر سجله تشينغ جي (81).