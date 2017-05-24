دوري أبطال آسيا: جيجيو يقترب من ربع النهائي

وسجل البرازيلي مارسيلو توسكانو (7) وسيونغ-اوك جين (90+2) الهدفين.

ويلتقي الفريقان إياباً الأربعاء المقبل على ملعب سايتاما 2002 في سايتاما.

وبكر جيجيو بالتسجيل عبر توسكانو بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية لايل-سو هوانغ، وكاد مواطنه ماغنو كروز يضيف الهدف الثاني بتسديدة مرت بجوار القائم، ثم تدخل حارس مرمى اوراوا ريد دايموندز شوساكي نيشيكاوا مرتين لقطع انفرادي هوانغ وتوكسانو.

في المقابل، كان أوراوا ريد دايمونز بطل 2007 قريباً من التعادل في مناسبتين إثر رأسية ليوكي تومو ابعدها المدافع هانغ-جين كيون من باب المرمى، وتسديدة للسلوفيني زلاتان ليوبيانكيتش بجوار المرمى (69).

وانتظر جيجيو الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتعزيز تقدمه بهدف ثان قاتل سجله جين، بديل كروز، بتسديدة في الزاوية اليسرى لمرمى نيشيكاوا.