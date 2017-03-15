دوري أبطال آسيا: جيانغسو يعود بانتصار ثمين من أرض غامبا

وسجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي راميريش لاعب وسط تشيلسي الإنكليزي السابق في الدقيقة 39.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل أديلاييد يونايتد الأسترالي مع ضيفه جيجو يونايتد الكوري الجنوبي 3-3.

سجل لأديلاييد السنغالي بابا دياوارا (51 من ركلة جزاء) والإسباني سيرخيو سيريو (73) والكيني مارك أوشيينغ (85)، ولجيجو الغيني فريدريك ميندي (61) والبرازيلي مارسيلو توسكانو (71) وكوون سون-هيونغ(84).

ورفع جيانغسو رصيده في الصدارة إلى 9 نقاط من 3 انتصارات، مقابل 4 نقاط لجيجي يونايتد، و3 لغامبا أوساكا ونقطة لأديلاييد.

وانفرد شنغهاي سيبغ الصيني بصدارة المجموعة السادسة بفوزه على ضيفه أوراوا رد دايموندز الياباني 3-2.

سجل لشنغهاي شي كي (10) والبرازيليان إيلكيسون (46) وهالك (52)، ولأوراوا البرازيلي رافايل سيلفا (73 من ركلة جزاء) وواتارو ايندو (84).

ورفع الفريق الصيني رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات، في حين تجمد رصيد أوراوا بطل 2007 المتصدر السابق عند 6 نقاط.

وحقق وسترن سيدني وندررز الأسترالي بطل 2014 فوزه الأول ملحقاً في الوقت ذاته الخسارة الثالثة على التوالي بكلوب سيول الكوري الجنوبي بنتيجة 3-2.

سجل لسيول ليون أيل-لوك (66 و72)، ولوسترن لأكلان سكوت (24) واتيري أنتونيس (40 من ركلة جزاء) وجوشوا سوتيريو (63).

وحصد وسترن بالتالي أول ثلاث نقاط له في المجموعة بعد أن كان خسر في الجولتين الأوليين.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب في أيار/مايو المقبل.