دوري أبطال آسيا – بداية قوية لغوانغجو الصيني

وجاءت سباعية غوانغجو عبر البرازيلي ريكاردو بولارت (4 من ركلة جزاء) ووانغ شانغوان (22 و84) ولياو ليشنغ (33 و47) وآلان 65 وباولينيو 82.

بهذا الفوز الكبير تصدر غوانغجو المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتذيّل إيسترن ترتيب المجموعة برصيد خال.

في المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، تعادل كاوازاكي فرونتال الياباني مع ضيفه سوون سامسونغ بلو وينغز الكوري الجنوبي 1-1.

على استاد تودوروكي في كاوازاكي، تقدم صاحب الأرض بهدف القائد يو كوباياشي (11)، وأدرك سوون التعادل بهدف الياباني شوغو تانيغوشي (خطأ في مرمى فريقه 23).

ويعود كاوازاكي إلى البطولة القارية بعد غياب لثلاث سنوات بعد حلوله ثالثاً في الدوري المحلي الموسم الماضي، فيما يشارك سوون سامسونغ للمرة الثامنة في البطولة التي توج بلقبها عامي 2001 و2002.

ويمني سامسونغ النفس بتعويض خيبة الموسم الماضي حين خرج من الدور الأول للمسابقة رغم فوزه بمباراتيه الأخيرتين وذلك على أساس فارق الأهداف فقط مع ملبورن فيكتوري الأسترالي.

وتقام الجولة الثانية في 1 اذار/مارس المقبل، فيلتقي سوون بلو وينغز مع غوانغجو إيفرغراند على استاد كأس العالم في سوون، وإيسترن مع كاوازاكي فرونتال على استاد مونغكوك في هونغ كونغ.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر أيار/مايو المقبل.

فوز كبير لغامبا أوساكا

وفي المجموعة الثامنة، حقق غامبا أوساكا الياباني بداية جيدة لمشواره في دور المجموعات، بفوزه خارج ملعبه على أديلايد يونايتد الأسترالي 3-0.

على استاد هيندمارش في أديلايد، سجل سون ناغاساوا (21) وياسويوكي كونو (45+1) والأسترالي ديلان مكغوان (81 خطأ في مرمى فريقه) أهداف غامبا أوساكا.

وفي إطار المجموعة ذاتها، فاز جيانغسو سونينغ الصيني على مستضيفه جيجيو يونايتد الكوري الجنوبي 1-0 سجله البرازيلي راميريز لاعب تشيلسي الإنكليزي السابق في الدقيقة 90.