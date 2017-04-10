دوري أبطال آسيا: العين يتطلع لانتزاع الصدارة من الأهلي

ويلعب ذوب آهان أصفهان الإيراني مع بونيودكور الأوزبكستاني في أصفهان ضمن المجموعة ذاتها.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 7 نقاط مقابل 5 نقاط للعين و4 نقاط لذوب آهان أصفهان، في حين يحتل بونيودكور المركز الأخير بدون رصيد.

ويعود العين للعب على ملعبه بعدما خاض آخر جولتين خارجه حيث هزم بونيودكور 3-2 في طشقند، وتعادل مع الأهلي 2-2 في جدة.

ويتفوق العين تاريخياً على الأهلي في البطولة، حيث سبق أن هزمه ذهاباً 1-صفر وإياباً 2-1 في نسخة 2016، ويأمل بتحقيق فوزه الثالث ليضمن صدارة المجموعة الثالثة التي بقيت في حوزة الفريق السعودي منذ الجولة الأولى.

ويخوض العين المباراة بظروف مثالية بعدما استعرض قوته الهجومية في الدوري الإماراتي عندما اكتسح الظفرة 5-2 الخميس، وسجل السعودي ناصر الشمراني هدفين.

ولن تكون مشاركة الشمراني الذي سجل هدفاً في مرمى الأهلي في لقاء الذهاب مؤكدة، ولاسيما أنّه لم يتدرب مع العين منذ الجمعة بسبب سفره إلى السعودية إثر وفاة والده.

ويملك الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين الكثير من الأوراق الرابحة في تشكيلته بوجود عمر عبد الرحمن أفضل لاعب في آسيا لعام 2016 وشقيقه محمد والبرازيلي كايو فرنانديو والكولومبي دانيلو أسبريا.

من جهته، سيكون تركيز الأهلي منصباً على البطولة الآسيوية بعدما تقلصت حظوظه في الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري السعودي بعد تعادله مع الباطن 1-1 الجمعة ليبتعد بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.

ويعتمد الاهلي الذي يفتقد مهاجمه مهند العسيري للإصابة على هدافه السوري عمر السومة الذي احتفل مؤخراً بتسجيله الهدف رقم 100 بقميص الفريق السعودي، إضافة إلى اليوناني يوانيس فيتفاتسيديس والمصري محمد عبد الشافي والعراقي سعد الأمير وتيسير الجاسم.