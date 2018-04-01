دوري أبطال آسيا: العين والهلال بحثاً عن أول فوز

وفي المجموعة نفسها، يلتقي الاثنين استقلال الايراني والريان القطري المتساويين نقاطاً في الصدارة والمركز الثاني توالياً.

إلى ذلك، تشهد المجموعة الثالثة لقاءين بين ناساف الاوزبكستاني وضيفه بيرسيبوليس الايراني، والسد القطري المتصدر وضيفه الوصل الاماراتي الذي خرج من المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني.

ويتصدر استقلال المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط وبأفضلية المواجهة المباشرة مع الريان بعد تعادلهما ذهاباً 2-2 في الدوحة، بينما يحتل العين المركز الثالث بأربع نقاط، والهلال الاخير بنقطتين.

وفشل العين والهلال اللذين يتألقان محلياً ويتصدران دوري بلادهما في تحقيق الفوز بعد أربع مباريات، ليحققا أسوأ بداية لهما في البطولة الآسوية بحلتها الجديدة التي انطلقت نسختها الأولى عام 2003.

وتعادل العين في مبارياته الأربع الأولى، ورغم ذلك فإن المبادرة ما زالت في يده وفوزه على الهلال سيجعله منافسه جدياً على إحدى بطاقتي المجموعة المؤهلة إلى دور الـ 16، لاسيما وأن الفريق الإماراتي هو في موقع أفضلية للاستفادة من أي تعثر لفريقي الصدارة في المباراة بينهما.

أما الهلال الذي خسر مرتين وتعادل مثلهما، فهزيمته ستعني خروجه رسمياً من السباق على التأهل.

