دوري أبطال آسيا - الريان يحافظ على الصدارة بتعادله مع بيروزي

وكان الريان الطرف الأفضل في الشوط الأول وأضاع عدة فرص، لكن بيروزي فوت فرصة افتتاح التسجيل في الدقائق الأخيرة عندما أهدر مهدي طارمي ركلة جزاء (44).

وفي الشوط الثاني، مالت الكفة بشكل واضح لصالح الفريق الإيراني وضغط بكثافة على منطقة الريان الذي نجح حارسه عمر باري في التصدي لجميع الكرات الخطرة خصوصاً العالية منها.

وسنحت للريان ثلاث فرص حقيقية في أواخر المباراة عبر الإسباني سيرجيو غارسيا الذي سدد كرة خفيفة في أحضان الحارس من انفراد (87)، وسيباستيان سوريا الذي سدّد من مسافة قريبة ومن نفس المكان كرتين متتاليتين، الأولى انحرفت قليلاً عن القائم الأيمن (90+1)، وأصابت الثانية نفس القائم (90+3).

وصار رصيد الريان المتصدر 7 نقاط مقابل 5 لكل من بيروزي والهلال السعودي الذي يستضيف لاحقاً اليوم الوحدة الإماراتي (نقطة واحدة).

ويتأهل أول وثاني كل من المجموعات الثماني إلى الدور الثاني.