دوري أبطال آسيا: التعاون يرصد الفوز الثاني لفض شراكة الوصافة

ويتقاسم الفريقان المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف استقلال طهران الإيراني الذي يحلّ ضيفاً غداً أيضا على لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة إلى التعاون الذي يخوض غمار المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، والأهلي، لأن الفائز سينفرد بالمركز الثاني وربما يتربع على القمة في حال تعثر استقلال طهران، وبالتالي يقطع شوطاً كبيراً نحو ضمان إحدى بطاقتي الدور الثاني.

وسيرمي التعاون بكل أوراقه الرابحة في المباراة منذ البداية معولاً على النقطة الثمينة التي انتزعها من الأهلي في الجولة الثالثة بتعادلهما سلبا.

ويولي التعاون أهمية كبيرة لمواجهة الأهلي واضطر مدربه البرتغالي جوزيه غوميز لإراحة ثمانية لاعبين في المباراة أمام الفيصلي في الدوري المحلي (صفر-1) الخميس الماضي، حتى يضمن جاهزية تشكيلته الأساسية أمام الفريق الإماراتي.

ويبرز في صفوف التعاون فهد الشمري ونايف موسى وعبد الرحمن البركة وأحمد الزين والبرتغالي ريكاردو ماتشادو والروماني لوسيان سانمارتن والسوري جهاد الحسين.

في المقابل، يطمح الأهلي الذي توّج بلقب كأس الإمارات قبل أيام، في العودة بالنقاط الثلاث التي ستقربه كثيراً من التأهل.

ورغم تفوق الأهلي على مستوى العناصر والخبرة إلا أنّ التعاون يبقى قادراً على انتزاع الفوز بعد أن فرض التعادل على ضيفه في دبي.

ويبرز في صفوف الأهلي ماجد ناصر وعبد العزيز هيكل وعبد العزيز صنقور وأحمد خليل والبرازيلي إيفرتون ريبيرو والغاني أسامواه جيان والسنغالي ماكيتي ديوب.

وفي المجموعة ذاتها، تنتظر استقلال طهران رحلة صعبة إلى طشقند لمواجهة لوكوموتيف.