دوري أبطال آسيا: الأهلي يمر عن جدارة في الصدارة

تأهل الأهلي الإماراتي إلى ثمن النهائي متصدرا للمجموعة الأولى بعد فوزه الكبير على ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي 4-صفر الثلاثاء في دبي، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل سالمين خميس (28) وإسماعيل الحمادي (59) والغاني أسامواه جيان (72) والبرازيلي إيفرتون ريبيرو ( 77) أهداف الأهلي.

وحافظ الأهلي على صدارته للمجموعة برصيد 11 نقطة، وتأهل إلى ثمن النهائي برفقة الاستقلال الإيراني الذي بقي ثانيا بنفس الرصيد مع أفضلية للفريق الإماراتي بالمواجهات المباشرة بعد فوزه على التعاون السعودي في الدوحة بهدفين لجابر أنصاري (19) وكافح رضائي (76)، مقابل هدف لمحمد الصيعري (36).

وبقي التعاون ثالثا ولوكوموتيف رابعا ولكل منهما 5 نقاط.

وكان الأهلي يحتاج إلى نقطة للتأهل لكنه خرج بالنقاط الثلاث، وسيتواجه في ثمن النهائي مع الأهلي السعودي ثاني المجموعة الثالثة، في حين يلعب الاستقلال مع العين الإماراتي متصدر الثالثة.

وقدم الأهلي الذي افتقد لخدمات مهاجميه الأساسيين السنغالي ماخيتي ديوب للإيقاف وأحمد خليل للإصابة مباراة كبيرة، وهو استغل المساحات التي تركها لوكوموتيف الباحث عن الفوز وحده للتأهل، بأفضل طريقة ليسجل أربعة أهداف ويهدر فرصا عدة.

وافتتح الأهلي التسجيل إثر ركلة حرة رفعها ريبيرو وأخطأ حارس مرمى لوكوموتيف مأمور اكراموف في إبعادها لتصل الكرة إلى سالمين خميس الذي أكملها برأسه في الشباك (28).

وكان الأهلي قريبا من إضافة الثاني بعد تمريرة من ريبيرو إلى المدافع المتقدم عبد العزيز صنقور سددها قوية أبعدها اكراموف وأصابت العارضة وخرجت إلى ركنية (37).

وانتظر لوكوموتيف حتى نهاية الشوط الأول ليشكل فرصته الأخطر بعد تسديدة بعيدة من أوليغ زوتيف أبعدها ماجد ناصر حارس مرمى الأهلي ببراعة إلى ركنية (42).

وعزز الأهلي تقدمه بالهدف الثاني إثر تمريرة من أحد نجوم اللقاء ريبيرو إلى إسماعيل الحمادي سددها قوية في القائم وارتدت وأصابت جسم الحارس اكراموف وعادت إلى الشباك (59).

وأهدر الشاب سعيد أحمد فرصة نادرة لإضافة الثالث بعد انفراد تام وتسديدة أبعدها اكراموف ببراعة إلى ركنية (63).

واستمرت فرص الأهلي الذي استغل المرتدات بأفضل طريقة فأصاب ريبيرو العارضة (71)، لكن جيان سرعان ما سجل الثالث للأهلي بعدما انفرد وأرسل الكرة من فوق حارس المرمى اكراموف (72).

وتوج ريبيرو مجهوده الكبير بتسجيل الهدف الرابع بعد تمريرة من جيان (77).