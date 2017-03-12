دوري أبطال آسيا: الأهلي في اختبار صعب أمام العين

ويدرك الأهلي الذي يسير بخطى ثابتة في البطولة حتى الآن أنّ تحقيق فوزه الثالث توالياً سيقربه بشكل كبير من بلوغ الدور الثاني، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام وصيفه العين لا سيما وأنّ الأخير تغلب عليه ذهاباً وإياباً الموسم الماضي 1-صفر في العين و2-1 في جدة.

وسيغيب عن الأهلي قطب دفاع معتز هوساوي بداعي الإيقاف.

وتبدو المباراة متكافئة بين الفريقين إلى حد كبير في ظلّ وفرة النجوم في صفوفهما وإجادة الكثير منهم للحلول الفردية فضلاً عن معرفة المدرب الكرواتي زوران بالأهلي وطريقة لعبه، وبالتالي فإنّ النتيجة من الصعب التكهن بها وستكون معلقة حتى صافرة النهاية.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين فاز فيهما على بونيودكور الأوزبكي 2-صفر وذوب آهن أصفهان الإيراني 2-1، ويبرز في صفوفه ياسر المسيليم وتيسير الجاسم والمصري محمد عبدالشافي والسوري عمر السومة .

وتعود أول مباراة بين الأهلي والأندية الإماراتية في البطولة الآسيوية إلى عام 2002 عندما واجه أهلي دبي وخسر أمامه 3 - 2 فيما تعود أخر مباراة إلى العام الماضي أمام العين وخسرها 2 - 1.

وفي المقابل يدخل العين المباراة وهو في وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من مباراتين حيث تعادل أمام ذوب آهن 1-1 قبل أن يتغلب على بونيودكور 3-2، ويبرز في صفوفه خالد عيسى وإسماعيل أحمد ومحمد وعمر عبدالرحمن والبرازيلي كايو فيرنانديز والكولومبي دانيلو.