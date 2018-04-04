دوري أبطال آسيا: أولسان وتشونبوك إلى دور الـ16

وسجل البرازيلي ريكاردو لوبيز (16) والبديل لي دونغ-غوك (77) ثنائية تشونبوك موتورز.

ورافق تشونبوك، فريق تيانجين غوانجيان الصيني الذي يلعب له البرازيلي باتو والأوروغوياني دييغو فورلان، بعد فوزه على مستضيفه كيتشي من هونغ كونغ 1-0.

ويتصدر تشونبوك المجموعة برصيد 12 نقطة ثم تيانجين غوانجيان بـ10.

وضمن المجموعة السادسة، نال نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطاقة التأهل بعد فوزه الكبير على ضيفه ملبورن فيكتوري الأسترالي 6-2.

وفي المباراة الثانية من المجموعة عينها، تعادل شنغهاي الصيني مع كاواساكي فرونتال الياباني 1-1

ويتصدر شنغهاي اس آي بي جي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقاط من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط لأولسان هيونداي و5 لملبورن فيكتوري ونقطتان لكاوازاكي فرونتال، إذ ضمن شنغهاي وأولسان هيونداي التأهل إلى دور الـ16، كون أولسان يتفوق على ملبورن بفارق المواجهات المباشرة.

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