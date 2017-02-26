دوري آبطال آسيا: الجزيرة للرد على منتقديه أمام الاستقلال خوزستان

وتعرض الجزيرة ومدربه الهولندي هينك تين كات لانتقادات واسعة من قبل وسائل الإعلام الإماراتية بعد الخسارة الثقيلة أمام لخويا (صفر-3)، بحجة أن تركيز الفريق ينصب أكثر على الدوري المحلي الذي اقترب كثيرا من إحراز لقبه، بابتعاده بفارق تسع نقاط عن أقرب مطارديه الأهلي قبل سبع مراحل من ختام البطولة.

ويكتسب نيل لقب الدوري الإماراتي أهمية استثنائية هذا الموسم كون البطل سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها ابوظبي في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وجاء استبعاد تين كات لمهاجمه البرازيلي ليوناردو رودريغيز بيريرا من قائمة الفريق في البطولة الآسيوية وادخار جهوده للمحلية ليزيد من حدة التكهنات حول هذا التوجه.

ويعد بيريرا من العناصر المؤثرة في الجزيرة هذا الموسم، وأحد المساهمين بفوز فريقه السابق تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي بلقب 2016 بتسجيله 10 أهداف، قبل أن ينتقل في كانون الثاني/يناير الماضي إلى صفوف متصدر الدوري الإماراتي.

وستكون مباراة الاستقلال فرصة للجزيرة للرد على الاتهامات من جهة وإحياء آماله في المجموعة من جهة أخرى، ولاسيما أن ضيفه كان حقق فوزاً تاريخياً على الفتح السعودي 1-صفر في الجولة الأولى، كونه يشارك للمرة الأولى في البطولة بعدما أحرز لقب الدوري الإيراني بشكل مفاجئ الموسم الماضي.

وعاد لتدريبات الجزيرة مؤخرا بعد غياب بسبب الإصابة خلفان مبارك والكوري الجنوبي بارك جونغ، لكن مشاركتهما ستبقى مرهونة بجاهزيتهما البدنية.

ويتطلع أصحاب الأرض لتغيير الصورة الباهتة التي ظهروا بها أمام لخويا، بوجود المهاجم الدولي علي مبخوت متصدر هدافي الدوري برصيد 23 هدفا والمغربي مبارك بوصوفة والبرازيلي ايلتون الميدا.

وفي المجموعة عينها، يسعى الفتح إلى تجاوز عقبة ضيفه لخويا على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وهذه المباراة الثالثة التي تجمع الفتح أمام الفرق القطرية، إذ سبق أن واجه الجيش مرتين في دور المجموعات عام 2014 وتعادل في الأولى بدون أهداف قبل أن يخسر الثانية بهدفين نظيفين.

ويأمل الفريق الحساوي الذي يمر بمرحلة صعبة هذا الموسم وضعته على حافة الهبوط لدوري الدرجة الأولى فضلا عن خروجه من مسابقة كأس الملك قبل ثلاثة أيام أمام الاتفاق، في استغلال عاملي الأرض والجمهور وتعويض خسارته الأولى أمام استقلال خوزستان في مسقط .

من جهته، يتطلع لخويا الذي حقق فوزا هاما في الدوري المحلي وضعه في الصدارة رفقة السد، إلى استثمار بدايته القوية في البطولة واستغلال ظروف مضيفه لإضافة ثلاث نقاط جديدة تعزز من موقفه في صدارة المجموعة وقطع خطوة كبيرة نحو الدور الثاني.

ويبرز في صفوف الفتح عبدالله العويشير وعلي البليهي وحمدان الحمدان وتوفيق بوحيمد والبرتغالي أوكرا والبرازيلي ناثان جونيور والتونسي عبدالقادر الوسلاتي.



الأهلي والتعاون لفوز ثان

ويتطلع الأهلي الإماراتي وصيف 2015 إلى الإبقاء على صدارته للمجموعة الأولى عندما يحل ضيفا على لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني.

واستهل الأهلي مشواره بفوز مثير على الاستقلال الإيراني 2-1 في دبي، بفضل تألق مهاجمه السنغالي ماكيتي ديوب الذي سجل هدفين، وكان الثاني في الدقيقة 90 بعدما كانت المباراة تتجه الى التعادل 1-1.

وسيعتمد الأهلي على قوته الهجومية التي أثمرت عن تسجيل 9 أهداف في آخر ثلاث مباريات محليا وآسيويا، إذ يبرز إلى جانب ديوب الغاني اسامواه جيان والبرازيلي ايفرتون ريبيرو والدولي الإماراتي احمد خليل الذين تقاسموا الاهداف التسعة.

من جهته، يطمح لوكوموتيف الى تحقيق فوزه الاول على ناد اماراتي بعدما عجز عن ذلك في خمس مباريات متوالية في البطولة.

وكان لوكوموتيف خسر امام النصر 2-3 في الملحق عام 2013، ثم تعادل مع نفس الفريق ذهابا وايابا في دور المجموعات عام 2016، قبل ان يتعادل مع العين ذهابا ويخسر ايابا صفر-1 في ربع النهائي.

وفي المجموعة عينها، يتطلع التعاون السعودي إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يحل على استقلال طهران الإيراني على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

ويبحث التعاون في مشواره الآسيوي الأول تحت إشراف مدربه الروماني كونستانتين جالكا، عن تحقيق فوزه الثاني بعد الاول على لوكوموتيف 1-صفر.

ويبرز في صفوف التعاون الذي تأسس عام 1956 فهد الشمري وطلال عبسي وعبدالرحمن البركة واحمد الزين ونايف موسى والبرتغالي ريكاردو ماتشادو والروماني سان مارتن والسوري جهاد الحسين والفرنسي الحسن ندياي.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر أيار/مايو المقبل.