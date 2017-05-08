دوري آبطال آسيا - الأهلي يلحق بالعين إلى ثمن النهائي

خطف الأهلي السعودي بطاقة التأهل الثانية ورافق العين الإماراتي إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا بفوزه على ذوب آهن أصفهان الإيراني 2-صفر الاثنين في الدوحة في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل عبد الفتاح عسيري (63) وأمير الكردي (84) الهدفين فارتفع رصيد الأهلي إلى 11 نقطة وبقي على بعد نقطة واحدة من العين الذي أكد صدارته للمجموعة بفوزه الكبير على ضيفه بونيودكور الأوزبكي بثلاثية نظيفة سجلها السعودي ناصر الشمراني (34) وعمر عبد الرحمن (77) وإبراهيما دياكيه (90+1).

في المقابل، وقف رصيد ذوب آهن عند 7 نقاط مقابل 3 فقط لبونيودكور الذي خاض مباراة دون رهان بعد خروجه من المنافسة.