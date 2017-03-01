جيجيو يونايتد يعود بانتصار باهر من أرض غامبا

ودوّن كل من ياسوهيتو إيندو هدفاً في مرماه (43) ولي تشانغ مين (46) والبرازيلي مارسيلو توسكاني (51) ولي تشانغ مين (72) أهداف جيجيو فيما سجل البرازيلي إدملسون هدف الفريق الياباني الوحيد في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وفي مباراة أخرى، قاد المهاجم البرازيلي أليكس تيكسييرا فريقه جيانغسو سونينغ الصيني للفوز على أدلايد يونايتد الأسترالي بهدفين لواحد.

ودوّن المهاجم تيكسييرا هدفي الفريق الصيني (الدقيقتين 14 و72) فيما سجل إيلي بابالج (92) هدف نظيره الأسترالي.

ويحتل جيانغسو سونينغ المركز الأول برصيد 6 نقاط فيما يأتي جيجيو في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثالث فريق غامبا أوساكا الياباني ويتذيل أدلايد الترتيب بصفر من النقاط.