تيفيز وشنغهاي يغادران دوري الأبطال

حقق النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز بداية مخيبة مع فريقه الجديد شنغهاي غرينلاند شينخوا الصيني، إذ فشل الأخير في التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا، بخسارته الأربعاء على أرضه أمام بريزبن رور الأسترالي صفر-2 في الدور الفاصل الأخير.

وتعرض تيفيز (33 عاماً) الذي يقدر بأنه بات أعلى لاعب كرة قدم أجراً في التاريخ، لسخرية النادي الأسترالي الذي كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "كارلوس من؟".

وانتقل تيفيز الى شنغهاي شينخوا قادماً من بوكا جونيور في أواخر 2016، في صفقة بلغت 10,5 ملايين يورو بحسب تقارير صحافية مع راتب سنوي يقدر بأنه يناهز 40 مليون يورو سنوياً، أي أكثر مما يتقاضاه كل من نجمي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين الأرجنتيني الآخر ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولعب تيفيز أساسياً في مباراته الرسمية الأولى مع الفريق الصيني إلا أن بريزبن عكر عليه بداية مغامرته الصينية بتسجيله هدفين عبر براندن بوريلو (2) وتومي أور (40).

والتحق بريزبن رور بالمجموعة الخامسة التي تضم كاشيما أنتلرز الياباني وموانغثونغ يونايتد التايلاندي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.