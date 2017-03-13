تصفيات مونديال 2018: العراق يخسر جهود سعد ناطق بسبب عملية جراحية

وأوضح شنيشل في اتصال مع وكالة فرانس برس أن "المدافع سعد ناطق سيغيب عن تشكيلة المنتخب العراقي في مباراتيه أمام أستراليا والسعودية ضمن التصفيات الحاسمة المؤدية الى مونديال روسيا وذلك بسبب خضوعه لعملية جراحية طارئة في أحد مستشفيات بيروت لإزالة الزائدة الدودية".

وكان ناطق متواجداً في بيروت مع فريقه القوة الجوية استعداداً لملاقاة الوحدة السوري الثلاثاء ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

وأوضح شنيشل ان ناطق "سيبتعد عن الملاعب لأكثر من اسبوعين وعليه تم استدعاء المدافع علي بهجت (زميل ناطق في القوة الجوية) ليحل مكانه" في المنتخب.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيريه الأسترالي والسعودي في 23 آذار/مارس و28 منه في طهران وجدة ضمن منافسات تصفيات المجموعة الاسيوية الثانية المؤهلة الى مونديال روسيا 2018.