تأهل غوانغجو ووسون رفقة كاشيما إلى ثاني أدوار دوري أبطال آسيا

سوون سامسونغ بلووينغز صعد بعدما تغلب على مضيفه كاشيما أنتلرز 1-0 اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات.

وسجل ديان داميانوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 ليهدي بلووينغز انتصاراً رفع رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، وقد تأهل برفقة كاشيما الذي تجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الأخرى التي جرت بالمجموعة نفسها، تعادل سيدني إف.سي الأسترالي مع ضيفه شنغهاي شينخوا الصيني سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث مقابل خمس نقاط لشنغهاي شينخوا في المركز الرابع الأخير.

وفاز اليوم ضمن المجموعة السابعة وانغجو إيفرغراند على ضيفه سيريزو أوساكا الياباني 3-1، وبوريرام يونايتد التايلاندي خارج ملعبه على جيجو يونايتد الكوري الجنوبي 1-0.

وتصدر غوانغجو ايفرغراند ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط لبوريرام يونايتد و8 لسيريزو أوساكا و3 لجيجو يونايتد، حيث تأهل غوانغجو ايفرغراند وبوريرام يونايتد إلى دور الـ16.