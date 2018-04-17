العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا

تأهل غوانغجو ووسون رفقة كاشيما إلى ثاني أدوار دوري أبطال آسيا

من قبل

تأهل سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي وغوانغجو إيفرغراند الصيني وكاشيما انتلرز الياباني إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

AFP

سوون سامسونغ بلووينغز صعد بعدما تغلب على مضيفه كاشيما أنتلرز 1-0 اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات.

وسجل ديان داميانوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 ليهدي بلووينغز انتصاراً رفع رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، وقد تأهل برفقة كاشيما الذي تجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الأخرى التي جرت بالمجموعة نفسها، تعادل سيدني إف.سي الأسترالي مع ضيفه شنغهاي شينخوا الصيني سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث مقابل خمس نقاط لشنغهاي شينخوا في المركز الرابع الأخير.

وفاز اليوم ضمن المجموعة السابعة وانغجو إيفرغراند على ضيفه سيريزو أوساكا الياباني 3-1، وبوريرام يونايتد التايلاندي خارج ملعبه على جيجو يونايتد الكوري الجنوبي 1-0.

وتصدر غوانغجو ايفرغراند ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط لبوريرام يونايتد و8 لسيريزو أوساكا و3 لجيجو يونايتد، حيث تأهل غوانغجو ايفرغراند وبوريرام يونايتد إلى دور الـ16.

دوري أبطال آسيا غوانغجو إيفرغراندي
السابق الجزيرة الإماراتي يستضيف الأهل
اقرأ
الجزيرة الإماراتي يستضيف الأهلي السعودي فى الصراع على صدارة المجموعة الأولى
التالي