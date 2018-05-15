بلماضي يثمّن أداء لاعبيه ويؤكد قدرة الدحيل على متابعة التألق

مازن الريس - الدوحة

وألحق الدحيل خسارة قاسية بضيفه العين الإماراتي 4-1 في لقاء الإياب من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن انتصر ذهاباً في الإمارات 4-2 الأسبوع الفائت، ليصل إلى ربع نهائي المسابقة.

وقال بلماضي: "سعداء بالوصول إلى هدفنا في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، سعداء أيضاً بالوصول إلى الرقم المميز الذي حققناه بالفوز في 8 مباريات متتالية بالمسابقة، لم نكن نطمح لذلك في بداية البطولة إلا أننا فعلنا ذلك بفضل اللاعبين".

وتابع الدحيل موسمه المميز الذي توّج خلاله بلقبي الدوري وكأس قطر وينتظره مواجهة قوية أمام الريان في نهائي كأس أمير قطر السبت المقبل.



وتفوّق الدحيل القوي على العين من البداية وجاءت أهداف المباراة بفضل محمد أحمد (بالخطأ في مرمى فريقه 12) والمغربي يوسف العربي (30) و( من ركلة جزاء 86) وإسماعيل محمد (54) بالنسبة للمضيف، بينما جاء هدف العين الوحيد من ركلة جزاء سجلها عمر عبد الرحمن في الوقت بدل الضائع.



وعن أسلوب لعب الدحيل قال بلماضي: "لم نستحوذ على الكرة كما هو عليه الحال في الدوري، لم نلعب بذات الطريقة في الدوري، هذا شيء جيد لأننا نستطيع اللعب بأسلوب دفاعي واستغلال الهجمات المرتدة أو هجومي، إلا أنّ فلسفة النادي تتمثل في اللعب الهجومي".

ولم يخف بلماضي ثقته بقدرة فريقه على متابعة النتائج والأداء الجيد في دوري أبطال آسيا.