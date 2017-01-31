الوحدات للدور التمهيدي الثالث الحاسم في أبطال آسيا

وتقدم الوحدات مطلع الشوط الثاني بهدف الفلسطيني أحمد ماهر في الدقيقة 48، وعزز بهاء فيصل بالثاني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص المدافع سزنيل تشيتري النتيجة للفريق الهندي في الدقيقة 68.

وفي الدور التمهيدي الثالث الحاسم، يحل الوحدات ضيفا على الوحدة الإماراتي في أبو ظبي في السابع من شباط/فبراير المقبل، على أن ينضم الفائز إلى المجموعة الرابعة التي تضم الهلال السعودي والريان القطري وبيروزي الإيراني.

ويأمل الوحدات بأن يصبح أول فريق أردني يشارك في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا.

في المقابل، سيواصل بنغالورو مشواره القاري في دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد حيث سيلعب في المجموعة الخامسة لمنطقة جنوب آسيا التي تضم مازيا سبورتس من المالديف والباني دكا من بنغلادش وفريق متأهل من التصفيات.

وكان بنغالورو خسر نهائي مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي الموسم الماضي أمام القوة الجوية العراقي صفر-1 في الدوحة.

