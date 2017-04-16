العين مهدد بالغياب عن أبطال آسيا الموسم المقبل

وأقر مدربه زوران ماميتش بأن استعادة المركز الثالث لم تعد بين يدي العين بعد أن خسر فريقه أمام الوصل في الدوري لأول مرة منذ 2009.

وقبل ثلاث جولات على نهاية الموسم يملك الوصل 48 نقطة مقابل 46 للعين وصيف بطل آسيا العام الماضي الذي مني بخسارته الثانية في اخر ثلاث مباريات بالدوري.

ويتأهل أول فريقين في الترتيب إلى دور المجموعات في دوري الأبطال بينما يشارك صاحب المركز الثالث في الأدوار التمهيدية.

وقال ماميتش في مؤتمر صحفي بعد المباراة التي أقيمت في زعبيل "الحقيقة من الصعب جداً التحدث باللباقة المطلوبة بعد مواجهة اليوم.. خاصة بعد بدايتنا المثالية وتقدمنا في توقيت رائع لكن بدت هناك بعض الأخطاء الفردية التي كلفتنا الكثير".

وأضاف المدرب الكرواتي الذي عيّن في منتصف الموسم خلفاً لمواطنه زلاتكو داليتش "بعد تقليص الوصل للفارق بالهدف الثاني أتيحت لنا خمس فرص للتسجيل لكننا لم نستثمرها.. وفي كرة القدم إذا لم تتمكن من ترجمة الفرص لأهداف فبالتأكيد ستواجه المصير الذي واجهناه الليلة".

"لدينا ثلاث مباريات متبقية في الدوري وفي اعتقادي حسابيا يمكننا العودة.. لكن الواقع يؤكد أن الأمر ليس بأيدينا."

وسجل يوسف أحمد الهدف الأول للعين في الدقيقة 23 وعزز اللاعب ذاته النتيجة بعدها بدقيقتين عندما وضع الكرة في الشباك من فوق رأس حمد عبد الله حارس الوصل.

وجعل البرازيلي كايو لوكاس النتيجة 3-صفر لصالح العين بضربة رأس في الدقيقة 29 قبل أن يستهل كايو كانيدو انتفاضة الوصل حين قلص الفارق في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وأضاف كانيدو الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 56 ثم أدرك البرازيلي الخر فابيو دي ليما التعادل في الدقيقة 77 قبل أن يعود ويحرز هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال ماميتش رداً على سؤال بشأن ما إذا كان تراجع لياقة فريقه وراء إهدار تقدمه الكبير "لا أعتقد أن الأمر مرتبط بالنواحي البدنية فحسب بل هناك جانب نفسي وذهني.. من الطبيعي تراجع اللياقة في الثلث الأخير من الموسم ومن الصعب جداً العمل على هذا الجانب حالياً".

وأبدى رودولفو أروابارينا مدرب الوصل سعادته وفخره بالانتصار الرائع الذي عزز حظوظ فريقه في العودة للمنافسات الآسيوية لأول مرة منذ 2008.

وقال المدرب الأرجنتيني "مباراة الوصل والعين تتكرر مرة كل 100 مواجهة. الثقة منحتنا الفرصة في العودة للمباراة أمام العين وتحويل التأخر إلى فوز".

وفي الجولة القادمة يلتقي العين على أرضه مع الوحدة صاحب المركز الخامس بينما يخرج الوصل لمواجهة دبا الفجيرة.