السد أمام فرصة مواتية لحسم أمر التأهل رسمياً

ويتذيل الوصل ترتيب المجموعة برصيد خال من أية نقطة بعد تكبّده أربع هزائم في أربع مباريات، في حين يتصدر السد المجموعة برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف عن بيرسيبوليس الإيراني، وبفارق ثلاث نقاط عن ناساف الأوزبكي الثالث.

وتتمثل الفرصة الذهبية للسد في إقامة المباراة على ملعبه وبين جمهوره، ومعنويات لاعبيه بعد الفوز الكبير على ناساف في الجولة الماضية (4-صفر)، وتواضع المستوى القاري لمنافسه هذا الموسم.

ويخوض السد المباراة بصفوف شبه مكتملة يتقدمها الإسباني تشافي هرنانديز، والجزائري بغداد بونجاح هداف الفريق وثاني هدافي البطولة (5 أهداف)، على أن يفتقد مهاجمه الجزائري يوغرطة حمرون وعلي فريدون بسبب الإصابة.

وشدّد مدير الفريق عبدالله البريك على أنّ المهمة لن تكون سهلة في مواجهة الوصل، مصرحاً: "علينا مضاعفة الجهود والتركيز لتحقيق النتيجة المأمولة وحصد النقاط الثلاث للبقاء في صدارة المجموعة".

وأضاف بحسب ما نقل عنه الموقع الالكتروني للنادي: "لاعبونا يدركون أهمية المباراة، خاصة أنّ المواجهه مؤثرة في تأكيد تأهلنا، ولذلك ينبغي القتال منذ البداية حتى نهاية اللقاء".