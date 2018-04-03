الجزيرة ينتزع بطاقة ثمن النهائي والدحيل يواصل الإبهار

ويدين الجزيرة بفوزه إلى المهاجم علي مبخوت الذي سجل ثنائية بينها هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وكان الجزيرة البادىء بالتسجيل عبر البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 14، وردّ الغرافة بهدفين لأحمد علاء (28) والبرتغالي دييغو أمادو (45)، قبل أن يضرب مبخوت بثنائيته في الدقيقتين 70 و90+3.

وضمن الجزيرة إنهاء دور المجموعات في المركز الثاني على الأقل بعدما فضّ شراكته مع الغرافة برصيد 8 نقاط مقابل 5 للأخير، وهو حسمه بالمواجهات المباشرة بعدما كان تغلب عليه بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى.

ونجح الجزيرة في خطف الهدف الأول بعد أن تخلص مبخوت من الدفاع من الجهة اليسرى وتوغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة وارتدت إلى البرازيلي الذي تابعها بسهولة داخل المرمى (14).

وأدرك الغرافة التعادل من كرة وصلت الجناح الأيسر مؤيد حسن فمررها داخل المنطقة وتابعها أحمد علاء قبل الدفاع والحارس داخل الشباك (28).

وتمكن الغرافة من التقدم للمرة الأولى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول إثر ركلة ركنية لعبها الدولي الهولندي السابق ويسلي سنايدر وتابعها أمادو بتسديدة قوية من مسافة قريبة داخل المرمى.

وتعادل مبخوت بكرة تلقاها من رومارينيو داخل المنطقة وسددها زاحفة داخل الشباك (70).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة استغل مبخوت كرة من رومارينيو خلف الدفاع فانطلق بسرعة كاسراً مصيدة التسلل فراوغ الحارس الذي خرج لملاقاته وسددها داخل المرمى الخالي مسجلاً هدف الفوز والتأهل (90+3).

ورفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة بعد انتصاره بهدفي مهند عسيري والمصري مؤمن زكريا (49 و90+2) على ضيفه الإيراني تراكتور سازي.

وودع الوحدة الاماراتي دوري أبطال آسيا بعد خسارته الكبيرة أمام مضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني 1-4، بينما حقق الدحيل القطري فوزه الخامس على التوالي وكان على مضيفه ذوب آهن الإيراني 1-صفر في المجموعة الثانية.

في المباراة الأولى، سجل ساردور ميرزاييف (4 و39) وسانزار شوكخميجوف (55) وأحمد راشد (89 خطأ في مرماه) أهداف لوكوموتيف، وخالد إبراهيم (88) هدف الوحدة.

ورفع لوكوموتيف إلى 6 نقاط ليبقى في المركز الثالث خلف ذوب آهن الذي يتفوق بأفضلية المواجهة المباشرة بعدما فاز ذهاباً 2-صفر.

وتوقف رصيد الوحدة عند ثلاث نقاط ففقد أي فرصة للتأهل.

وحقق الدحيل العلامة الكاملة حتى الآن بفوزه الخامس على التوالي على ذوب آهن بهدف لإسماعيل محمد في الدقيقة 84.



