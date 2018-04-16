الأهلي لحسم الصدارة والدحيل للعلامة الكاملة

يتطلع كل من الجزيرة الإماراتي وضيفه الأهلي السعودي إلى صدارة المجموعة الأولى عندما يلتقيان الثلاثاء في أبوظبي ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وضمن الفريقان تأهلهما إلى دور الـ 16، بعدما تصدر الأهلي الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة الثاني، على أن تكون مباراتهما حاسمة نسبياً لتحديد صاحب المركز الأول.

وانتهت مباراة الذهاب في جدة بفوز الأهلي 2-1، لذلك يكفي الأول التعادل لضمان الصدارة، بينما يتوجب على الفريق الإماراتي الفوز بنتيجة 1-صفر أو بفارق هدفين ليتقدم على منافسه بفارق المواجهتين المباشرتين.

ويفتقد الجزيرة خدمات حارس مرماه الدولي علي خصيف للإيقاف، وهو يعول على البطولة الآسيوية لإنقاذ موسمه، بعدما فقد لقبه في الدوري المحلي وخرج من الدور ربع النهائي للكأس بسقوطه أمام الوحدة صفر-3.

من جهته، يأمل الأهلي الاستمرار في الصدارة التي تؤمن له خوض مباراة الإياب في دور الـ 16 على أرضه.

كما يتطلع الأهلي الذي يفتقد لاعبه البرازيلي كلاوديمير دي سوزا للإصابة، لاستمرار تفوقه التاريخي على الجزيرة حيث فاز عليه في المباريات الأربع التي جمعت بينهما في البطولة الآسيوية.

وأنهى الأهلي موسمه في الدوري السعودي ثانياً بفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال الذي احتفظ بلقبه الخميس الماضي.

وفي مباراة هامشية لحساب المجموعة ذاتها، يلتقي تراكتور سازي تبريز الإيراني الأخير بنقطتين مع الغرافة القطري الثالث بخمس نقاط.



في غياب المساكني.. الدحيل يسعى للعلامة الكاملة

في المجموعة الثانية، يسعى الدحيل القطري الذي ضمن التأهل والصدارة، إلى العلامة الكاملة في الدور الأول عندما يستضيف الوحدة الإماراتي، في حين يتنافس لوكوموتيف الأوزبكي مع ضيفه ذوب آهن الإيراني على البطاقة الثانية.

وعلى رغم تأهله المبكر إلى دور الـ 16 منذ الجولة قبل الماضية، يواصل الدحيل سعيه لتحقيق رقم قياسي جديد يتمثل في الحصول على العلامة الكاملة وإنهاء الدور الأول بلا خسارة، مثلما أنهى مشواره في الدوري القطري بلا خسارة وتوّج بطلاً له للموسم الثاني على التوالي.

ويتصدر الدحيل برصيد 15 نقطة بعد فوزه في الجولات الخمس الأولى، وهو الوحيد الذي لم يخسر إلى الآن في المسابقة، بينما يحتل الوحدة المركز الرابع الأخير برصيد 3 نقاط وكان قد فقد فرصته بالتأهل مبكراً.

ويغيب عن الفريق القطري قائده الدولي التونسي يوسف المساكني (27 عاماً) بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى أمام السيلية في ختام مباريات الدوري القطري. وسيغيب أيضا عن تشكيلة منتخب بلاده في مونديال روسيا الصيف المقبل.

ولم يكشف مدرب الدحيل الجزائري جمال بلماضي التشكيلة التي سيعتمدها أمام الوحدة، خاصة وأنّ الفريق تنتظره مهمة أقوى الأحد المقبل أمام الغرافة في نصف نهائي كأس قطر، وهي المسابقة الثالثة التي يسعى بلماضي للفوز بها بعد السوبر والدوري.

وقد يعمد بلماضي لإراحة بعض النجوم لاسيما المغربي يوسف العربي هداف الدوري المحلي، وقلب الدفاع البرازيلي لوكاس منديز، ولاعب الوسط الكوري الجنوبي نام تاي هي، والاعتماد على وجوه شابة كالمهاجم المعز علي، وقلب الدفاع بسام الراوي والظهير الأيسر سلطان البريك.

لكن المباراة الثانية في المجموعة ستكون غاية في الاهمية مع سعي كل من لوكوموتيف وذوب آهن، ولكل منهما 6 نقاط، إلى حجز البطاقة الثانية ومرافقة الدحيل إلى الدور الثاني.

وكان الفريق الإيراني فاز ذهاباً على أرضه في الجولة الثانية 2-صفر، وسيكون التعادل بالتالي كافياً له للتأهل، في حين يحتاج لوكوموتيف إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين.

وتقام الإثنين مباريات الجولة السادسة الأخيرة للمجموعتين الثالثة والرابعة، فيلتقي الوصل الإماراتي ضيفه ناساف الأوزبكي، وبيرسيبوليس الإيراني مع السد القطري في المجموعة الثالثة، والهلال السعودي مع استقلال الإيراني والريان القطري مع العين الإماراتي في المجموعة الرابعة.

يشار إلى أنّ السد وبيرسيبوليس قد حسما بطاقتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي عن المجموعة الثالثة، بينما يتنافس الريان والعين على البطاقة الثانية عن المجموعة الرابعة، للانضمام إلى استقلال في ثمن النهائي.