استقلال في ثمن النهائي والهلال خارج المنافسة

ضمن نادي استقلال طهران الإيراني تأهله إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا بفوزه على ضيفه الريان القطري 2-صفر، بينما ودع الهلال السعودي المنافسة بخسارته أمام العين الإماراتي 1-2، ضمن الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة للمجموعة الرابعة لمنطقة غرب آسيا.

في المباراة الأولى، سجل للنادي الإيراني الأوزبكي سيرفر دجيباروف في الدقيقة الرابعة، وفوريا غافوري من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وفي الثانية، تقدم الهلال أولاً عن طريق محمد البريك (7)، ليرد العين بركلتي جزاء للسويدي ماركوس بيرغ في الدقيقتين 40 و45+2.

وضمن استقلال التأهل بتصدره للمجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن العين الذي حقق فوزه الأول في دور المجموعات، بينما توقف رصيد الريان عند 6 نقاط في المركز الثالث، وخرج الهلال الذي تلقى خسارته الثالثة في الدور الأول والثانية توالياً، برصيد نقطتين في المركز الأخير.

وستكون مباراة الريان وضيفه العين في الجولة السادسة الأخيرة في 16 نيسان/أبريل، حاسمة في تحديد هوية صاحب بطاقة التأهل الثانية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في الامارات قد انتهت بالتعادل 1-1.