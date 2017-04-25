أبطال آسيا: لخويا يحسم تأهله إلى ثمن النهائي

وحسم لخويا صدارة المجموعة الثانية لصالحه قبل خوض الجولة الختامية بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة مقابل ثماني نقاط لاستقلال خوزستان الإيراني وست نقاط للفتح السعودي بعد تعادلهما 1-1 اليوم أيضاً.

وتأجل حسم بطاقة التأهل الثانية إلى الجولة الأخيرة الشهر المقبل وتنحصر المنافسة بين الفريق الإيراني والفتح بعدما تذيل الجزيرة الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وسيستضيف لخويا منافسه الفتح بينما يلعب استقلال خوزستان على أرضه مع الجزيرة.

وتقدم الجزيرة بهدف من ركلة جزاء نفذها مبارك بوصوفة في الدقيقة 18 لكن الكوري الجنوبي نام تاي هي تعادل بعد عشر دقائق بالطريقة ذاتها.

وفي الشوط الثاني أضاف نام هدفاً ثانياً للضيوف بعدما انفرد بالحارس بعد تمريرة رائعة من يوسف المساكني في الدقيقة 62.

وبعد أربع دقائق تبددت آمال الجزيرة في الانتفاضة بعد طرد مدافعه فارس جمعة وقبل أن يضيف التونسي المساكني الهدف الثالث للفريق القطري بتسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 77.

وأقيمت المباراة أمام عدد محدود جدا من المشجعين.