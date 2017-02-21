أبطال آسيا: فوز كاشيما وشنغهاي وأوراوا

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم مو كانازاكي بهدف لكاشيما في الدقيقة 63 بمساعدة ريوتا ناجاكي.

وأضاف يوما سوزوكي الهدف الثاني لكاشيما في الدقيقة 82 بعدما تلقى تمريرة ذكية من كانازاكي ليسدد بشكل مباشر في أقصى الزاوية اليمنى للحارس يونغ داي كيم.



وخيّم التعادل السلبي على مباراة برزبين الأسترالي مع ضيفه موانغثونغ يونايتد التايلاندي لحساب نفس المجموعة.

شنغهاي بعشرة لاعبين ينتصر

من جهته، اقتنص فريق شنغهاي الصيني فوزاً ثميناً من ملعب مضيفه سيول الكوري الجنوبي 1-0 لحساب المجموعة السادسة.

ويدين شنغهاي بالفضل في هذا الفوز للبرازيلي هالك الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 53 عبر تسديدة قوية.

وأنهى شنغهاي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد هي جوان في الدقيقة 60 بعد عرقلة مهاجم الجبل الاسود ديان داميانوفيتش داخل منطقة الجزاء.

وكان بمقدور سيول أن يخرج بنقطة التعادل عبر ضربة جزاء ولكن ديان داميانوفيتش أهدرها.

وفي إطار المجموعة ذاتها، مني وسترن سيدني واندررز الأسترالي بهزيمة قاسية في عقر داره أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني 4-0 في سيدني.

وسجل شينزو كوروكي (56) والكوري الجنوبي تادا-ناري لي (58) وتومواكي موكينو (68) والبرازيلي رافايل سيلفا (86) الأهداف